“Желательно, чтобы будущие супруги обладали одинаковым уровнем образованности”, - теолог

Религия ислам придает огромное значение вопросам чистоты отношений. Взаимоотношения мужчины и женщины регулируются нормами шариата. Какие отношения должны сохранять молодые люди с момента знакомства до дня замужества? Соответствуют ли требования 21 века данным условиям? На эти и другие вопросы ответил эксперт по вопросам религии, профессор Кадыр ажы Маликов.

Айдай Амангелди кызы: Ассалам Алейкум, Кадыр Ажы. Расскажите, пожалуйста, согласно нормам ислама какими должны быть взаимоотношения между мужчинами и женщинами?

Кадыр Маликов: В священном Коране говорится: “Ваши жены – одеяния для вас, а вы - одеяния для них”. Точно также как одежда прикрывает наши срамные места, защищает наше тело и придает ей опрятный вид, муж и жена должны прикрывать плохие стороны друг друга, защищать от пагубного и акцентироваться на хороших чертах, придавая друг другу красоту. Взаимоотношения между мужьями и женами строятся на основе любви, дружбы, уважения и взаимного симпатия. Очень важно, чтобы супруги находили успокоение друг в друге и всегда стремились вместе делать добро, которое дарует им довольство Аллаха. Аллах Субхана уа Тааля даровал нам всем огромное счастье – любовь. Мы должны ценить и лелеять это чувство.

Айдай Амангелди кызы: Создание семьи очень важный и ответственный момент в жизни каждого человека. На какие качества должны обращать мусульмане при выборе супругов?

Кадыр Маликов: Естественно, каждый ищет свою половину. Он просто в этом нуждается. Если посмотрите, все в этом мире создано в паре. Основа счастья – правильный выбор своего спутника по жизни. По исламу при выборе супругов, в первую очередь, необходимо обращать внимание на религиозность человека, на его жизненные ценности и внутренний мир. Очень ценятся такие человеческие качества как доброжелательность, милосердие и скромность. Также необходимо обращать внимание на соответствие уровню друг друга. У кыргызов есть очень хорошая пословица “Тең -теңи, тезек кабы менен” (Рублю гривна не ровня). Молодые люди должны смотреть на уровень образованности друг друга. В семейной жизни играет немаловажную роль общие интересы, темы для разговоров и обсуждений. В семьях, где разный уровень образования супругов возникает сложность в понимании друг друга. Мы часто встречаем такие случаи в жизни.

Айдай Амангелди кызы: Продолжая данную тему, скажите, пожалуйста, а что будет если между молодыми людьми есть симпатия, однако статус, возраст и материальное благосостояние девушки будет выше чем у парня.

Кадыр Маликов: Это зависит от менталитета общества и мировоззрения самого человека. Но никакого канонического запрета здесь нет. Возьмите к примеру жену нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Хадижу (да будет доволен ею Аллах). Она была намного старше его, да и богатством превосходила Пророка. Поэтому, в случае если девушка старше или богаче парня, ей не запрещено за него выходить. Самое главное это взаимопонимание между супругами. В семье не должно быть давления или манимуляций вроде “я лучше”.

Айдай Амангелди кызы: Согласно исламским законам, как должны знакомиться парень и девушка? Расскажите, пожалуйста, о путях знакомства.

Кадыр Маликов: Если смотреть на наши традиции, то раньше молодые люди знакомились через своих родителей, родственников или друзей. Однако, в 21 веке, такая традиция редко практикуется. Поэтому сейчас появляются другие пути знакомства, такие как интернет ресурсы, бюро знакомств, которые функцианируют по принципам ислама. Какие бы это ни были пути, они не должны выходить за рамки дозволенного.

Айдай Амангелди кызы: Есть такое правило как три свидания... Расскажите, пожалуйста, об этом.

Кадыр Маликов: Такого категорического ограничения всего в три свидания нет. Нельзя сравнивать время жизни Пророка и наш век. В то время было другое отношение к обществу, к семье, к замужеству. Сейчас требуется немало времени, чтобы лучше узнать человека. Однако, нельзя растягивать период знакомства на несколько месяцев, а то и годы. Если в человеке, которого вы узнаете, есть те качества, которые вы ищите в своей половине, и чувствуете к нему/ней симпатию, то не стоит медлить со свадьбой. Нельзя встречаться долгое время, а потом в итоге не создавать семью с этим человеком. Такая практика наносит урон как девушке, так и молодому человеку. Это может вызвать ненужные сплетни как в обществе, так и среди близких людей.

Айдай Амангелди кызы: Обязательно ли встреча молодых людей должна проходить под присмотром третьего лица? Нельзя ли им одним встречаться?

Кадыр Маликов: Сопровождение третьего лица не обязательно. Однако, встреча должна происходить днем, в открытом месте, точнее сказать, в общественном месте. До никаха парень и девушка не должны держаться за руки или прикасаться друг к другу. Не должны оставаться одни в закрытом или темном пространстве. И целью их встреч должно быть лучшее понимание друг друга, а не развлечение.

Айдай Амангелди кызы: У кыргызов есть такая традиция как “сөйкө салуу”. Обряд похожий на помолвку. Семья парня может подарить девушке сережку, в символ помолвки, но поженить молодых людей лишь через год. Как ислам относится к такой практике?

Кадыр Маликов: Ислам нормально относится к такой практике. В исламе есть такое правило как урф, что означает принятие тех традиций и обычаев народов, что не противоречат основным принципам ислама.

Айдай Амангелди кызы: А как будут регулироваться отношения молодых людей после обряда “сөйкө салуу”?

Кадыр Маликов: После помолвки молодые люди могут появляться вместе на общих мероприятиях. Могут знакомиться с семьей и родственниками друг друга. Друзья и окружающие начнут принимать их как будущих супругов. Молодые люди могут дарить подарки друг другу. Однако, должны строго соблюдаться все те же правила, что существуют для всех неженатых пар. Не должно быть никакого телесного контакта, никаких прикосновений, ни встреч в закрытых и темных помещениях. Необходимо помнить, что обещать жениться - не значит жениться.

Айдай Амангелди кызы: Бывают случаи, когда родители не одобряют избранников/избранниц своих детей. Как дети должны поступать в данном случае?

Кадыр Маликов: Очень важно прислушиваться к мнению и совету своих родителей. Иногда родители могут знать кое какую информацию о ваших избранниках, которая была вам неизвестна. В эти моменты, необходимо всем поговорить, посоветоваться и прислушаться друг к другу. Однако, отговорки ваших родителей вроде “Мы богатые, а они бедные” не принимаются. Необходимо мягко объяснить родителям, что для вас важнее человеческие качества в ваших будущих супругах.

Айдай Амангелди кызы: Может ли девушка сама первая инициировать брак?

Кадыр Маликов: Для нашего общества это может показаться странным. Однако, по шариату никакого стыда в таком поступке нет. Возьмем хотя бы нашу мать Хадижу (да будет доволен ею Аллах). Она была инициатором их брака.

Айдай Амангелди кызы: В последнее время растет количество браков. С чем это связано?

Кадыр Маликов: Все это из-за отсутствия терпения. После брака обязательно появляются различные непредвиденные обстоятельства и испытания. Молодые люди должны с терпением относиться к любым жизненным ситуациям и не поддаваться эмоциям.

Айдай Амангелди кызы: Спасибо большое за интервью.

Перевод с кыргызского: Айкол Болотбекова

ummamag.kg