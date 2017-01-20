Трайбализм и все другие "измы" - опасность для Кыргызстана и всей исламской уммы

В последнее время особенно в соц сетях происходят случаи проявления религиозной нетерпимости, а также регионализма и трайбализма. Нетерпимость заметим, стала как бы обыденной формой общения по спорным вопросам в соц сетях, причем любая - религиозная или светская, на этнической или даже региональной, племенной основе.

В последнее время особенно в соц сетях происходят случаи проявления религиозной нетерпимости, а также регионализма и трайбализма.

Нетерпимость заметим, стала как бы обыденной формой общения по спорным вопросам в соц сетях, причем любая - религиозная или светская, на этнической или даже региональной, племенной основе. Вообщем сегодня все "измы" на лицо. И пока эта агрессивность, ненависть в интернет пространстве. Но наступит день когда это выйдет на улицы.

Редко, но уже там и тут происходят пока мелкие бытовые случаи проявления исламофобии или агрессивности к мусульманам. Озвучивание аргументов в адрес носящих хиджаб или бороду, типа "уезжай в свой Арабстан или Афганистан". Или например проявление регионализма и трайбализма "езжай к себе, там и живи, понаехали тут". Или даже среди верующих "моя акида (вероубеждение) единственно правильная, а твоя – заблуждение, ты почти кафир (неверующий), или наоборот "ты почти террорист".

А ведь еще несколько лет назад подобные словосочетания и термины казались нереальными как в интернет сети, так и на улицах Кыргызстана. Куда мы катимся? И хотим ли сохранить единое государство и народ?

А пока, сыпятся взаимные унижения, оскорбления и угрозы, агрессивность переполняет интернет пространство - вообщем вся грязь, вплоть до нецензурных фраз в соц сетях.

Некоторые говорят, что это просто уровень культуры интернет пользователей, необразованность, невежество.

Не совсем согласен. Так как те кто сеют ненависть и агрессию, нетерпимость вполне образованные люди (пример преподавателя Кыргызской государственной медицинской академии) и делают это целенаправленно. Или может просто есть такие люди и свою ненависть они выплескивают в СМИ (из-за анонимности в соц сетях чувствуют безнаказанность)?

Или же все таки - это целенаправленные атаки, давно уже идущей информационной войны? Может быть.

Но скажу сразу, что регионализм, трайбализм, национализм, исламофобия, радикализм, фанатизм - это все крайности, несут большую угрозу!

Скрытая опасность регионализма, трайбализма, национализма, религиозного фанатизма - заключается в том, что под казалось бы хорошим предлогом сохранения исконно национального духовного наследия, на самом деле осуществляется нападение на религиозные символы Ислама. Под прикрытием сохранения самобытности этноса и его истории, придумываются идеи о превосходстве одного этноса над другими.

Под благовидным призывом изучения своих корней (рода и великих героев в клане), внушаются политические и другие привилегии одного клана или одного региона над другими. Или же под предлогом изучения истинной веры, внушаются идеи о спасении одной избранной группы.

Данные технологии сейчас используются в основном внутри практически всех стран мусульманского мира. Через любые каналы, СМИ, соц сети, движения, кружки, НПО, культурные центры и т.д.

Приведу живой пример, когда на иностранные в основном западные проекты и гранты по сохранению и развитию до исламских национальных верований и духовной культуры, финансировались различные конференции и круглые столы, проводились массовые обряды "козу ачыктар", магов и провидцев на разных мазарах, потом привезли в Кыргызстан на проведение до исламских обрядов шаманов с Сибири, США и других стран.

Не секрет, что спецслужбы некоторых стран поддерживают и используют данные проекты и группы с целью распространения националистических идей, усиления трайбализма, регионализма или исламофобии. А исполнители, это наши с вами граждане, которым промыли и промывают каждый день мозги в разных кружках, общинах, центрах или группах в соц сетях интернет пространства.

Согласитесь. Метод - разделяй и властвуй, работает!!! И мы идем по очень опасной прочерченной дорожке. Регионализм и трайбализм заражают уже не только политику, но и общество.

Источник: Личная страничка в Фейсбук