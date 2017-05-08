Интеллектуальные вызовы

"Сегодня наиболее острые проблемы – это отношение исламских ценностей к современным реалиям, к национальной специфике общества с учетом реалий демократии, суверенного государства и светскости. Нужна воля для двустороннего движения друг к другу, иначе диалога не получится. Будут постоянно возникать проблемы, которые разделяют общество на светскую и религиозную часть. По сути дела, это происходит из-за ошибок с обеих сторон. Разделение общества – это последствие непонимания и отсутствия диалога.

"Сегодня наиболее острые проблемы – это отношение исламских ценностей к современным реалиям, к национальной специфике общества с учетом реалий демократии, суверенного государства и светскости. Нужна воля для двустороннего движения друг к другу, иначе диалога не получится. Будут постоянно возникать проблемы, которые разделяют общество на светскую и религиозную часть. По сути дела, это происходит из-за ошибок с обеих сторон. Разделение общества – это последствие непонимания и отсутствия диалога. Проблема в том, что большинство наших чиновников находятся под влиянием атеистического, советского понимания светскости. По их мнению, есть четкое разделение светскости и религии. Однако люди уже живут в двух этих параллельных реальностях.

Если государство не может дать ответ, куда мы идем, то общество, и особенно молодежь, ищет путь, свои ценностные ориентиры. Но это не значит, что путь будет правильный, так как много опасных идеологий, деструктивных течений.

С другой стороны, сами мусульмане не готовы представить свой проект развития, нет ученых, которые готовы разработать траекторию движения ислама в рамках кыргызского государства с учетом современных вызовов и реалий.

Поэтому необходима самоорганизация общества с поддержкой государства. Необходимо создавать исламские интеллектуальные площадки. Сегодня есть два пути развития: либо радикализация и маргинализация, либо создание интеллектуального исламского общества посредством подготовки кадров.

Необходимо создавать интеллектуальные группы из числа исламской молодежи и мотивировать молодежь на социальную активность, постоянный рост самообразования, гражданскую активность.

Если молодые люди не увидят своего места в государстве, обществе, это может привести, как минимум, к разочарованию. В то время как политика государства может меняться в зависимости от кадров. Сегодня нужно работать с умами молодежи, воспитывать новое поколение, делать интеллектуальные инвестиции в завтрашний день.

Исследования показали, что развитое гражданское общество состоит из 25‒30 % мыслящей, рассуждающей, социально активной части населения, где молодежь является движущей силой.

Воспитание современных интеллектуальных кадров ‒ это глубокий духовный и идеологический процесс на основах ислама и его целостности (всей системы, а не только ограничения обрядовой стороной или финансами). Это защита ценностей ислама, его принципов и символов в политике и социальной жизни. И это не значит, что для того, чтобы быть современным мусульманином-интеллектуалом, нужно отбрасывать исламские принципы и нормы, подстраиваясь под светские ценности, быть одетым в обтягивающие джинсы, праздновать Новый год, держать рюмку с заменителем шампанского на торжествах и т. д. Нет. Кто так понимает интеллектуальное развитие в исламе, тот ошибается."

Источник: Личная страничка в Фейсбуке