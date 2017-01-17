КАЗАХСТАНЕЦ В НОВОМ ВИДЕО ОТ БОЕВИКОВ АФГАНИСТАНА ПЕРЕДАЛ ПРИВЕТ БРАТЬЯМ В СИРИИ

В новом видео боевики из Афганистана передают приветы братьям в Алеппо на узбекском, таджикском, кыргызском и казахском языках.

В новом видео боевики из Афганистана передают приветы братьям в Алеппо на узбекском, таджикском, кыргызском и казахском языках.

О том, что в сети появилось новое видео от боевиков из Афганистана, сообщил со своей страницы в Facebook директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин. Он опубликовал кадр ролика, пояснив, что третий слева мужчина обращался к братьям в Сирии на казахском языке.

"Новое видео от IJU (СИД – Союз исламского джихада, отколовшаяся от ИДУ группировка). Давно не было сообщений по этой группе. Я уже начал думать, что её постигла та же участь, что и ИДУ. Суть видео – послание из Афганистана "коллегам" в Алеппо. Обращаются на нескольких языках – узбекском, таджикском, кыргызском. И только один из них – третий слева – на казахском", – подписал скриншот Ерлан Карин.

За день до публикации скриншота Ерлан Карин, выступая в Казмедиацентре, заявил, что в 2017 году актуализируется угроза возврата террористов в Центральную Азию, передаёт МИА "Казинформ".

"Наши зарубежные коллеги, которые тоже занимаются этой проблематикой, считают, что будет происходить частичная передислокация боевиков из Центральной Азии, которые сейчас воюют в Сирии и Ираке, обратно в Афганистан", – сказал Ерлан Карин, добавив, что такой тренд уже можно наблюдать.

"Несколько таких центральноазиатских группировок, как "Имам Бухари" и прочие объявили о создании отряда в Афганистане и на протяжении нескольких последних месяцев начали публикацию видеоматериалов, обращений с территории Афганистана. Это говорит о том, что будет немножко меняться фокус внимания международных террористических организаций, и, наверное, центром притяжения радикальных структур вновь станет Афганистан. А точнее – афгано-пакистанская приграничная территория", – пояснил Ерлан Карин.

Политолог подчеркнул, что террористические риски будут сохраняться на всей территории Центральной Азии.

В мае 2015 года в интернете появилось видео с воюющим на Донбассе казахстанцем. Мужчина в военной форме, в титрах представленный как Азиат, рассказывал в ролике, что он бывший пограничник, когда-то воевал на таджикско-афганской границе. В ДНР приехал добровольцем в октябре 2014 года.

К слову, участие в вооружённых конфликтах казахстанским законодательством строго запрещено и преследуется уголовно. За самовольное решение участвовать в вооружённых конфликтах на территории других государств казахстанцам грозит до 7 лет тюрьмы и утрата гражданства.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12344-kazakhstanets-v-novom-video-ot-boevikov-afganistana-peredal-privet-bratyam-v-sirii