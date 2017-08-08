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Чем может помочь фонд «Уакып»08.08.2017 | Новости
«О деятельности казахстанского корпоративного благотворительного фонда «Уакып» рассказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Корпоративный благотворительный фонд «Уакып» создан в мае 2017 года. Это некоммерческая организация, деятельность которой будет направлена на финансирование социальных проектов, образовательно-просветительских мероприятий, повышение эффективности работы служителей духовенства и поддержку функционирования культовых учреждений.
Его учредителями выступили Международный центр культур и религий и Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК, Конгресс религиоведов Казахстана, Духовное Управление Мусульман Казахстана. В фонде создан попечительский совет, который обеспечит прозрачность его деятельности и целевое расходование средств. В состав совета вошли депутаты Парламента Республики Казахстан (РК), Верховный муфтий, председатель Конгресса религиоведов Казахстана, представители Министерства финансов РК, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, НПП «Атамекен», Международного финансового центра «Астана» и видные общественные деятели. Председателем попечительского совета является министр по делам религий и гражданского общества. При создании фонда был изучен опыт работы аналогичных фондов ряда мусульманских стран, а также Бельгии и России. Министр Нурлан Ермекбаев отметил, что отличительной особенностью «Уакып» является то, что помимо получения благотворительных средств в любой форме фонд будет управлять полученными активами: как финансами, так и движимым и недвижимым имуществом, в целях получения дохода. А заработанный доход направлять на благотворительные цели. В случае, если целевой капитал (эндаумент) будет значительным, его передадут в управление профессиональной управляющей инвестиционной компании. По словам президента фонда «Уакып» Кайрата Айтбая, они намерены содействовать достижению благотворительных, а также социальных, культурных, научных, образовательных и управленческих целей, способствуя привлечению к работе в отдаленные и сельские районы квалифицированных имамов. В числе задач фонда - внесение вклада в обеспечение мира и стабильности в стране; оказание помощи социально-уязвимым слоям населения и людям с ограниченными возможностями; физическое и интеллектуальное развитие детей и молодежи; профилактика религиозного радикализма и экстремизма; повышение квалификации кадров и содействие в решении социальных вопросов духовенства, особенно в отдаленных аулах и селах. Для участия в решении поставленных задач приглашаются все граждане страны, коммерческие и некомерческие организации, а также зарубежные и международные, желающие совершить благие дела.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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