В настоящее время в Беларуси идёт работа над фильмом "Религия миролюбия. Ислам", освещающим вопросы прошлого и настоящего ислама в Беларуси. Съёмочная группа провела неделю в поездках по стране, общалась с имамами, старейшинами татарских общих,...

Этногенез украинской нации является одним из самых сложных и малоизученных. Влияние различных этносов отразилось в культуре, быте и языке украинцев. Во времена СССР была принята концепция существования единой древнерусской народности, из которой в период...

«Мольба к Богу» – это исповедь, покаяние и мольба Алишера Навои, а для читателей, встающих на путь суфизма – дорожная карта восхождения к человеческому совершенствованию. Его святость Джалаледдин Руми, да будет доволен им Аллах,...

Химия является одной из самых обширных дисциплин среди всех естественных наук. Название свое наука получила, предположительно от арабского کيمياء‎‎, не удивительно, ведь один из ее основателей был арабом. Муса...

На современных кладбищах нередко можно увидеть роскошные архитектурные сооружения из кирпича и мрамора, возведенные в память об усопших. Между тем в Коране говорится, что соревнуясь в построении могил – у кого богаче и краше, – люди приближают...

- Расскажите, пожалуйста, о ваххабитах и традициях казахского народа - Ваххабиты отрицают любые традиции и обычаи, называя их бидьа (нововведение). Тасауф же никогда не отвергал обычаи и традиции разных мусульманских народов. Казахи, являясь суфиями,...

Новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзияев меняет региональную политику в Центральной Азии. Менее чем за месяц он предпринял шаги по улучшению отношений с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Это дает надежду на новую эру регионального сотрудничества. При...

Информационно-пропагандистский центр «Акниет» известен в Казахстане своим огромным опытом работы с осужденными за экстремизм и терроризм и уникальными методиками по возвращению их в традиционный ислам. Мы побеседовали с теологом-консультантом...

Можно ли сказать, что в Кыргызстане имеет место противостояние верующих мусульман и противников исламизации? На эту тему мы поговорили с известным журналистом Нарыном Айыпом и религиозным экспертом Канатом Мурзахалиловым. «Азаттык»: Существует...

Население, по всей видимости, не проявляет большого интереса к участию на выборах в местные кенеши религиозных групп. Но экспертное сообщество и религиозные деятели пристально следят за ходом предвыборной кампании в стране. Пока чиновники и официальные...

14 октября 2016 года был создан прецедент, который имеет далеко идущие последствия. В Ала-Букинском районе, селе Сары-Талаа не разрешили хоронить умершую женщину, которая при жизни придерживалась баптизма. После этого ее похоронили в селе Өрүктү,...

Это не оттепель, это полноценное переформатирование межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые будут развиваться в позитивном ключе - к такому выводу пришли участники регионального клуба Пикир, заседание которого состоялось...

На днях в Алматы состоялся очередной отчетный съезд главных имамов регионов. Обсуждались не только достижения в информационно-разъяснительной работе с паствой, но и серьезные проблемы. В Духовном управлении мусульман Казахстана признают, что терроризм и...

Если посмотреть статистику подавшихся за «раем и справедливостью» в Сирию казахстанцев, то можно увидеть, что сейчас этой тенденции подвержены все слои населения: обеспеченные и малоимущие, малограмотные и высокообразованные, мужчины и женщины....

Совет улемов Исламского центра Таджикистана заявляет, что ничего зазорного в том, что таджики будут дарить своим детям новогодние подарки на праздник Новый год, который в стране является законным, нет. В рубрике «вопросы-ответы» на сайте Совета улемов один из посетителей опубликовал вопрос: «Можно ли купить для детей младшего возраста новогодний подарок к Новому году, и не противоречит ли это правилам Шариата?».

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.