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Новости
29.12.2016 | Республика Таджикистан
Совет улемов Таджикистана: «Отмечать Новый год – это традиция, а не поклонение»
Совет улемов Исламского центра Таджикистана заявляет, что ничего зазорного в том, что таджики будут дарить своим детям новогодние подарки на праздник Новый год, который в стране является законным, нет. В рубрике «вопросы-ответы» на сайте Совета улемов один из посетителей опубликовал вопрос: «Можно ли купить для  детей младшего возраста новогодний подарок к Новому году, и не противоречит ли это правилам Шариата?».
29.12.2016 | Республика Узбекистан
Шавката Мирзияева пригласили в Таджикистан
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Ислам: прошлое и настоящее
  • 13.12.2016 | СНГ
    Пост улучшает работу мозга, - научные исследования
    К такому выводу пришли сотрудники Института исследования старения имени Бака. Ученые установили связь между голоданием и мозговыми функциями. Как пишет издание Medical Daily, лабораторный эксперимент с плодовыми мушками доказал, что голодание положительно...
  • 01.11.2016 | Республика Казахстан
    Идеология ваххабизма и «Вечный народ», - эксперт
    - Расскажите, пожалуйста, о ваххабитах и традициях казахского народа - Ваххабиты отрицают любые традиции и обычаи, называя их бидьа (нововведение). Тасауф же никогда не отвергал обычаи и традиции разных мусульманских народов. Казахи, являясь суфиями,...
  • 08.10.2016 | Республика Казахстан
    Соревнуясь в построении могил, люди приближают Судный день
    На современных кладбищах нередко можно увидеть роскошные архитектурные сооружения из кирпича и мрамора, возведенные в память об усопших. Между тем в Коране говорится, что соревнуясь в построении могил – у кого богаче и краше, – люди приближают...
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История в лицах
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Исламская культура
  • 21.12.2016 | Кыргызская Республика
    “Желательно, чтобы будущие супруги обладали одинаковым уровнем образованности”, - теолог
    Религия ислам придает огромное значение вопросам чистоты отношений. Взаимоотношения мужчины и женщины регулируются нормами шариата. Какие отношения должны сохранять молодые люди с момента знакомства до дня замужества? Соответствуют ли требования 21 века...
  • 09.12.2016 | СНГ
    История принятия Ислама Крымом
    История принятия ханом Берке (1257–1266) Ислама от суфийского шейха аль-Бахризи хорошо известна. Об этом событии сообщают многочисленные арабские источники XIII–XIV столетий. Гораздо меньше информации о роли суфийских братств в распространении...
  • 04.11.2016 | Украина
    Влияние тюркских народов на культуру и быт украинцев
    Этногенез украинской нации является одним из самых сложных и малоизученных. Влияние различных этносов отразилось в культуре, быте и языке украинцев. Во времена СССР была принята концепция существования единой древнерусской народности, из которой в период...
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Межконфессиональный диалог
  • 19.08.2016 | Республика Казахстан
    Хрупкие грани межрелигиозного согласия
    События последнего времени показывают, что постоянная констатация стабильности межконфессиональных отношений не означает отсутствия проблем в этой сфере. Темы, касающиеся религиозной идентификации и тесно связанной с ней роли государственных органов, полны...
  • 09.05.2016 | СНГ
    Принципы межконфессионального диалога в мусульманской философии религии
    III Международная научно-теологическая конференция «Бигиевские чтения» на тему «Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке»: Уважаемые участники III Международной научно-теологической конференции...
  • 21.03.2016 | Республика Казахстан
    Представители религиозных объединений РК поздравили казахстанцев с праздником Наурыз
    Мы, Представители религиозных объединений Казахстана, обращаемся с самыми светлыми и добрыми чувствами ко всему казахстанскому народу с искренними поздравлениями в связи с благословенным с праздником Наурыз, являющимся символом тепла, света, божьего благословения...
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Анонсы
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Фотовыставка
  • 28.09.2016 | Республика Казахстан
    В Алматы прошел фестиваль мусульманской одежды
    Первый в Казахстане фестиваль мусульманских производителей женской одежды Sisters Bazaar 2016 прошел в Алматы, передает корреспондент Today.kz. Прошел он с 22 по 23 сентября. Самое большое место на фестивале занимает Fashion зона. Основная миссия Sisters...
  • 25.05.2016 | Российская Федерация
    Международная научно-практическая конференция XIII «Фаизхановские чтения». Фоторепортаж
    5 мая в Санкт-Петербурге прошла Международная научно-практическая конференция XIII «Фаизхановские чтения» на тему «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии». Конференция, посвященная 750-летию...
  • 11.01.2016 | Республика Беларусь
    В Беларуси идут съёмки фильма «Религия миролюбия. Ислам»
    В настоящее время в Беларуси идёт работа над фильмом "Религия миролюбия. Ислам", освещающим вопросы прошлого и настоящего ислама в Беларуси. Съёмочная группа провела неделю в поездках по стране, общалась с имамами, старейшинами татарских общих,...
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