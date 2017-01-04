Как сформировать интеллектуальный ислам в Кыргызстане

Сегодня мы можем точно сказать, что все процессы радикализации связаны с событиями, политикой и с той ситуацией, которая складывается на Ближнем и Среднем Востоке, а Сирии, Турции, Ираке и Афганистане. Наблюдается связь не столько идеологическая, но в большей степени она имеет геополитический контекст.

То есть, это борьба между различными лидерами региона, а также между западным блоком, во главе с США и как противовес Россией и другими странами. Современные вопросы терроризма и экстремизма превращаются в геополитический инструмент влияния.

Те процессы, которые происходят в Кыргызстане, в Казахстане, Узбекистане и тем более в России взаимосвязаны между собой. Реисламизация (возврат к религиозным ценностям) происходит на фоне нехватки знаний, кадров, имамов, теологов, ученых и слабости базовой традиционной школы, которая была разрушена за 70 лет.

К опасным тенденциям, которые приводят к радикализации можно прибавить вопросы безработицы среди молодежи, бедности, наличие высокого уровня коррупции, сохранение жесткости режимов. Молодежь не видит своего будущего и самореализации, в государстве слабые или отсутствуют социальные лифты, уровень светского образования с каждым годом падает, также наблюдается маргинализация населения и разделение по различным признакам.

Сегодня можно сказать, что наблюдаются молодежные субкультуры, объединенные в определенные группы по определенным признакам. По сути, в Кыргызстане духовенство не смогло представить свой национальный проект, стратегию развития ислама в рамках современных культурных, политических, геополитических, реалий и поэтому наша мусульманская молодежь разбита на различные группировки, то есть она фрагментирована на джааматы, имеющие зачастую внешнее влияние или даже управление.

Вопрос исламского возрождения в наших странах, связан с вопросами как в современном мире мусульманину относится к неисламским ценностям в обществе. Например, к демократии или к светскости государства, как относиться к западным ценностям, к нелиберальным ценностям? Как рассматривать вопросы самоидентификации? Сегодня молодежи необходим ответ на вопрос: «Кто я? В первую очередь мусульманин, а потом кыргыз или я сначала кыргыз, а уже потом мусульманин?». На эти вопросы сегодняшнему духовенству очень тяжело ответить, исходя из наличия сильнейшего кризиса той же демократии в самих странах запада, наличием мировых двойных стандартов. Особенно трудно говорить улемам прямо и открыто на политические темы: что такое джихад, его правила и запреты, условия. Говорить о проблемах демократии в политическом контексте, либеральных ценностей, мировой политике, при этом не впадая в крайности и сохраняя научный дискурс. Не хватает знаний, научной базы, методики. Есть и просто боязнь попасть на карандаш. Наше духовенство сегодня ограничено говорить о больших вещах (легче всего говорить на бытовые темы шариата), полностью отделено от политики, при этом находится под контролем государства. Но в это же время, надо признать на эти вопросы отвечают запрещенные политические религиозные движения и крайние такфиритские идеологи. Они ориентируются на запрос общества, имеют политическую повестку дня. Соответственно, возникают очень большие риски, и они будут сохраняться еще долгое время в идеологическом пространстве внутри мусульманской умме.

Сегодня молодежь является объектом вербовки и определенной политики. Идет борьба за умы нашей молодежи.

Сегодня наиболее острые проблемы – это соотношение исламских ценностей к современным реалиям, соотношения исламских ценностей к национальной специфики, с учетом демократии, суверенного государства и светскости. Но никто не имеет право в одностороннем порядке изменять и вмешиваться в процесс. Нужна поддержка обеих сторон: религиозной и светской. Потому что без двухстороннего движения друг к другу диалога не получится. Будут постоянно возникать проблемы, которые разделяют общество на светскую и противостоящую ей исламскую часть. По сути дела, это происходит из-за ошибок с обеих сторон. Разделение общества – это последствия непонимания и отсутствия диалога. Проблема в том, что большинство наших чиновников находятся под влиянием атеистического, советского понимания светскости. По их мнению, есть четкое разделение светскости и религии.Однако люди уже живут в двух этих параллельных реальностях.

Если государство не может дать ответ, куда мы идем, то общество и особенно молодежь сама найдет путь, свои ценностные ориентиры. Но это не значит, что это будет правильный путь, так как много опасных деструктивных течений.

С другой стороны, сами мусульмане не готовы представить свой проект развития, нет ученых, которые готовы разработать траекторию пути Ислама в рамках кыргызского государства, с учетом современных вызовов и реалий.

Поэтому необходима самоорганизация общества с поддержкой государства. Необходимо создавать исламские интеллектуальные площадки. Сегодня есть два пути: либо это будет процесс радикализации и марганализации, либо процесс создания интеллектуального исламского пути развития, путем подготовки кадров.

Нужно создавать интеллектуальные группы из числа исламской молодежи и мотивировать молодежь на социальную активность, постоянный рост самообразования, гражданскую активность. Потому что если молодые люди не увидят свое место в государстве, обществе, то это может привести как минимум к разочарованию. В то время как политика государства, может изменяться от наличия кадров. Сегодня нужно работать с умами молодежи, новым поколением. Делать инвестиции в завтра.

Воспитание современных интеллектуальных исламских кадров - это глубокий духовный и идеологический процесс на основах Ислама и его целостности (всей системы, а не только ограничиваться обрядовой стороной или финансами). Это защита ценностей Ислама и самое главное - его принципов и символов в политике и социальной жизни. И это не значит, чтобы быть современным мусульманином - интеллектуалом, что нужно отбрасывать исламские принципы и нормы, подстраиваясь под светские ценности, быть одетым в обтягивающие джинсы, праздновать новый год, держать рюмку с заменителем шампанского на торжествах и т.д. Нет. Кто так понимает интеллектуальное развитие в Исламе, тот очень ошибается.

В то же время современные мировые вызовы для мусульман и время (близкое к ахирату) требуют, чтобы мусульмане изменялись, были развитыми, умели независимо мыслить и рассуждать, анализировать и принимать на основе целей Ислама и шариата - решения, делать выбор (без манипуляций). Были компетентными в делах, были успешными и сильными. Придерживались умеренности и высокой нравственности, великодушия. Были преданы Аллаху делами, а не только на словах. И еще интеллектуальное пробуждение мусульман как глобальный призыв сегодня. И это не создание секты с очередным кумиром или пирамиды. Это своего рода пробуждение от сна невежества и узости взглядов мышления.

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