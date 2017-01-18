2017 год объявлен в Кыргызстане – "Годом нравственности, воспитания и культуры"

Указ объявить 2017-й год Годом нравственности, воспитания и культуры - это очень своевременное решение, этой теме уже давно необходимо уделить внимание. На это необходимо было обращать внимание - 20 лет назад. На сегодняшний день этот вопрос стоит очень остро в обществе.

Указ объявить 2017-й год Годом нравственности, воспитания и культуры - это очень своевременное решение, этой теме уже давно необходимо уделить внимание. На это необходимо было обращать внимание - 20 лет назад. На сегодняшний день этот вопрос стоит очень остро в обществе.

Упадок нравственности, культуры поведения в обществе и особенно среди молодежи сегодня, является результатом того, что, к сожалению, почти 20 лет этим вопросам не всегда уделялось достаточно внимания на государственном уровне.

Внимание вопросам воспитания молодежи, вопросам нравственности, духовности носило не системный, а как бы одноразовый характер.

Объявленный 2017 -й год Годом нравственности, воспитания и культуры, очень важен в том, плане, что мы должны максимально использовать данную возможность в объединении гражданского общества в лице молодежных организаций, духовенства, общественных фондов, активистов для работы на благо общества, привития высоких нравственных и духовных ценностей, культуры поведения на улицах и в семье, уважения друг к другу, гражданской солидарности, активности в социальной сфере, привития чувства ответственности и долга.

Думаю этот год (если государство подойдет серьезно к проблеме нравственности в обществе, а не для галочки) может стать началом для закладки базовых основ для духовных ориентиров в обществе, выстраивания национальной системы ценностей построенных на "ыймане" вере в Единого Бога.

Основами для воспитания молодежи могут стать наши национальные кыргызские традиции, этика поведения, культура, а также религиозные духовные ценности,

Воспитывать, принуждая, невозможно. В большей степени это относится к молодому поколению. К сожалению, у нас с этим хромает, и молодежь остается без воспитания. Не все семьи в современных реалиях могут уделять достаточно времени воспитанию детей, поэтому необходимо заниматься в школах, университетах и большую роль играет сегодня мечеть. В этом плане мечети должны являться не только тем местом, куда приходят молиться, необходимо чтобы в мечетях велись определенные программы воспитания, этики поведения и исламской культуры. В первую очередь должна также проводиться работа среди самих имамов по исламской этике. При этом было бы неплохо создать при Духовном управлении мусульман Кыргызской Республики дисциплинарную комиссию по исламской этике имамов мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Кыргызстана , куда могли бы обращаться граждане КР по различным вопросам.

Для всех верующих мусульман в этот год, есть шанс при поддержке государства, сделать конкретные шаги в социальной активности и широком духовном призыве к нравственности и этике поведения, воспитании молодых интеллектуальных кадров на высокой нравственности.

Источник: Личная страница в Фейсбук