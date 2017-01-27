Астана зарекомендовала себя как центр межконфессионального диалога - эксперт

Проведение переговоров по сирийскому вопросу в столице Казахстана закономерно, так как Астана зарекомендовал себя как центр межконфессионального диалога. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бишкеке высказал известный кыргызский религиовед, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, передает МИА Казинформ.

Проведение переговоров по сирийскому вопросу в столице Казахстана закономерно, так как Астана зарекомендовал себя как центр межконфессионального диалога. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бишкеке высказал известный кыргызский религиовед, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, передает МИА Казинформ.

«Выбор в качестве диалоговой площадки Астаны, думаю, неслучаен. Так как у Казахстана есть большой опыт в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. Включение Казахстана по этой причине в непостоянное членство в Совете Безопасности ООН является стимулирующим фактором возможностей играть роль диалоговой площадки в мировой дипломатии», - сказал К.Маликов.

Он отметил, что Казахстан уже с 2003 года зарекомендовал себя как некий центр межконфессионального диалога, где успешно реализуется инициатива Н. Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По его мнению, именно в Астане возникли первые истоки давно назревшего разговора о судьбах мира и роли религий в его сохранении и укреплении.

«Выбор места проведения столь важных переговоров по Сирии закономерен. Так как Казахстан одним из первых предпринял успешную попытку использовать духовный и нравственный потенциал мировых религий для решения международных конфликтов, противодействия глобальным угрозам, преодоления ксенофобии и нетерпимости. А конфликт в Сирии не только политический, но и идейный, внутриконфессиональный (сунниты, шииты, мусульмане и светские и т.д)», - отметил эксперт.

Комментируя итоги Астанинского процесса, он подчеркнул важность создания странами-гарантами трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня, которое свидетельствует о том, что все стороны пришли к выводу о бесперспективности силового решения конфликта в Сирии.

«Думаю, что главные цели достигнуты. За столом переговоров уже сидели друг против друга официальные власти Дамаска и реальная вооруженная оппозиция при участии стран гарантов - России, Ирана, Турции. Факт, что переговоры состоялись, уже потому, что в Казахстан приехали серьезные и реальные противостоящие силы. И это важно идеологически, учитывая ситуацию в ЦА и рост угроз от террористических групп», - резюмировал К.Маликов.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12453-astana-zarekomendovala-sebya-kak-tsentr-mezhkonfessionalnogo-dialoga-ekspert