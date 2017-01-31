Исламские принципы финансирования в Кыргызстане

Исламские принципы финансирования могут стать альтернативой процентным. Дай Аллах, нам выйти из харамного и идти по пути халала!

Исламские принципы финансирования могут стать альтернативой процентным. Дай Аллах, нам выйти из харамного и идти по пути халала!

Президент Алмазбек Атамбаев подписав Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг", сделал стратегический шаг, с целью создать условия для инвестиций и альтернативу процентам !

Закон уже вступил в силу в январе 2017 г!!!

Это очень необходимо, чтобы создать конкуренцию тем, микрокредитным частным финансовым компаниям, а также банкам, которые дают кредиты под проценты (занимаясь ростовщичеством). Они еще дают кредиты населению под огромные проценты (20%, 30% и даже больше). При такой грабительской политике компаний и банков, никогда простые люди не встанут на ноги.

Также есть и те, кто под названием "исламские принципы финансирования", ставит своей целью только получение прибыли, вводя высокие ставки (почти не отличаясь от банков работающих по процентной системе), нарушая цели и политику ислама - борьбу с бедностью, формирования зажиточной прослойки. Хотя монополия в Исламе запрещена, на финансовом рынке под именем исламского банкинга, работают определенные компании и банки - ничем особо не отличавшиеся от остальных в погоне за прибылью и обогащением.

Мы были в Таласском регионе, там половина наверное населения, если не больше попали в каббалу под проценты. Думаю не только Таласский регион, но и простые жители других регионов стали жертвой по сути грабительских кредитов под проценты. Конечно население берет под проценты не думая о завтрашнем дне, чтобы провести той, похороны, купить машину и т..д, попадая при этом в финансовую каббалу. В Исламе, распространение бедности - угроза обществу. Так как она - порождает все социальные проблемы и ведет к конфликту, росту недовольства, неграмотности, пророкам, грехам, преступлениям. Простые люди иногда просто вынуждены брать под проценты. У них нет другого выбора. А дают деньги, только под проценты.

И самое интересное, что некоторые частные банки и микрокредитные компании принадлежат, "бывшим" или настоящим политикам и чиновникам, которые сейчас все громче кричат, что введение исламских инструментов и принципов финансирования опасность для светскости!!!

Конечно, они могут потерять огромную прибыль, которую они имеют от ограбления своего народа. А ведь такая же несправедливая "харамная" система во всем мире, глобальная, мировая система построенная на проценте (ростовщичестве). Когда абсолютное большинство в мире становиться еще беднее, а единицы еще богаче.

Конечно государству нужно еще много работать. Привлекать инвестиции исламских банков, готовить экспертов, вести просветительскую работу среди населения. Нужно время.

Но основной шаг сделан! Созданы условия для введения исламских принципов финансирования, создания конкуренции, где выбор будет за народом!

Источник: Из личной странички Фейсбук