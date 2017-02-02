Саляфизм сегодня и противостояние ему

Сегодня саляфизм – это не однородное течение в Исламе. Некоторые из этих течений имеют организованные структуры, как: «Джамаату Ансарус Сунна Аль-Мухаммадия» в Египте и Судане, «Ихьяу турас Аль-Ислями» в Кувейте.

Сегодня саляфизм – это не однородное течение в Исламе. Некоторые из этих течений имеют организованные структуры, как: «Джамаату Ансарус Сунна Аль-Мухаммадия» в Египте и Судане, «Ихьяу турас Аль-Ислями» в Кувейте.

Выражение «саляфи салих» означает с арабского «благонравные предшественники». Так говорили о первых трех поколениях первых мусульман. Саляфия - это название, придуманное недавно. До этого их называли «Ахлюль Хадис» или «Ахлюль Асар» или «Ханбалиты». Основные ученые, на которых опираются саляфиты - это Ибн Таймия и Ибнуль Кайим. После них саляфизм на аравийском полуострове возродился по-новой, благодаря Мухаммаду ибн Абдуль-Ваххабу.

Муха́ммад ибн Абд аль-Вахха́б аль-Муша́ррафи ат-Тами́ми (родился в 1703г,в районе Уяйна — а умер в 1792г, в Ад-Диръия) — арабский теолог и основатель ваххабитского движения. Он, вместе с Мухаммадом ибн Саудом сыграл одну из ключевых ролей в создании Саудовской Аравии(историческое название которой Хиджаз) и закрепления в новом государстве ваххабизма (сами последователи называют движение «салафия»)

Ибн Абдуль-Ваххаб был против пояснения (тауиля) аятов и хадисов, касающихся качеств Аллаха. Естественно то, что борьба ваххабитов с «ширком»-язычеством в вероубеждении и нововведениями в поклонении проходила в бедуинском обществе, которого не коснулась цивилизация с ее направлениями и проблемами. Поэтому ваххабизм не привнес ничего нового в области фикха (юриспруденции) и других областей жизни. Возможно, что бедуинская среда не требовала работы разума в обновлении и реформаторстве, поэтому ваххабиты следовали только за религиозными «текстами». Ваххабизм останавливается на буквальном прочтении текстов, оставляя смысл, причины и цели, на которых строятся (хукмы) законоположения, в противоположность двум имамам: Ибн Таймии и Ибнуль Кайиму.

На данном этапе много разнообразных саляфитских джамаатов:

1- Саляфиты - последователи шейха Ибн База (Саудия).

2- Саляфиты - последователи шейха Ибн Усаймина, Фаузана, Али шейха и др.(Саудия).

3- Саляфиты- альбаниты, которые следуют за шейхом Насыруддин Альбани и его учениками. Они воюют с разными мазхабами. Особенно с (четырьмя) мазхабами в фикхе и следованию им. Запрещают придерживаться определенного мазхаба, даже простому народу. Вместе с этим они слепо подражают во всем своему шейху. Этим самым они стали придерживаться нового пятого мазхаба!

4- Саляфиты-политики, которые уделяют такое же внимание политике, как и вероубеждению. Они, говоря об универсальности Ислама, подверглись идеям Ихвануль муслимин (братьев-мусульман). Этот джамаат выступил против присутствия американских войск в Саудии и участия Америки во-второй (Иракской)персидской войне. А также против «предательской» политики, которую ведет правительство королевства саудитов. Из-за этого они сели в тюрьмы. А их последователи подверглись гонениям по всему королевству. Во главе их стоят: Салман Аль-Ауда, Сафар Аль-Хауали, Аид Аль-Карни и др.

После некоторого времени они были освобождены и вернулись к своим постам. Возможно между ними и правительством был договор или они поняли положение вещей.

5- Саляфиты-джамииты (джамиун) или как принято у нас их называть «мадхалиты», во главе которых стоит шейх Рабиъ Аль-Мадхали. Они заняты только тем, что критикуют всех, кто не согласен с ними. Их атакам подверглись ученые и проповедники как в прошлом так и современники. Даже имам Ан-Науауи и Хафиз Ибн-Хаджар, потому что они были Ашъаритами. А о современных ученых «говори и не стесняйся»: Аль-Газали, Мухаммад Ъаммара, Али Ат-Тантауи и др. Дискредитируют и порочат ученых, печатая книги. Распространяют эти книги, где поносят идеи и образ жизни этих ученых.

6- Саляфиты - последователи шейха Абдурахмана Абдуль-Халика из Кувейта.

7- Саляфиты - искандариты. Из г. Искандария (Александрия) в Египте, во главе с Мухаммад Исмаил Мукаддимом, Ахмад Фаридом, Ясер Бурхами и др.

Почти в каждой исламской стране есть разрозненные группы саляфитов, которые противостоят традиционному Исламу и суфизму. Они есть и в Казахстане.

В наше время большую проблему создают юноши, прочитавшие несколько книг, особенно книг по хадисам. Потом они уже считают себя учеными и муджтахидами(имеющими право выносить решения по вопросам исламского права). Хотя не знают тонкостей арабского языка. Никогда не практиковали науки фикх и не знают основ фикха(усулюль фикх). Как сказал Аз-Захаби:

«Они хотят летать, но еще не оперились».

Особенности «саляфитских» группировок:

«Саляфиты» или «ваххабиты» следуют «буквенному» или «буквальному» пониманию текстов первоисточников(Корана и Сунны). Это направление, несмотря на строгость в делах религии, отличается:

1-Спором об Акиде(положениях вероубеждения), доказывая свои антропоморфистские убеждения – что Аллах имеет тело, направление, части и измерения.

1.А-Ваххабиты абсолютизируют понятия «неверие»(безбожие)-(араб. Куфр) и «многобожие» (язычество)-(араб. Ширк).

Ваххабиты провозглашают строгое единобожие, т.е. единственность Аллаха. Это – главное положение ваххабизма, якобы, и его последователи называют себя соответствующим образом – единобожники.

Но ваххабиты, отрицают саму возможность теологического и, тем паче, философского понимания текста Корана и Сунны. И в определении сути единобожия они идут по иному пути – «от противного», через определение того, что единобожием не является. В этом нетрудно убедиться на примере главного произведения ваххабизма – «Книга единобожия» Ибн-Абд-аль-Ваххаба (М.С.Тамими. Книга единобожия. Москва: из-во«Бадр», 1999 г.), а также современных ваххабитских сочинений (см.: С.В.Фавзан. «Книга единобожия» из. «Бадр», 1997; М.А.Башамил. «Как мы понимаем единобожие». Из. «Бадр», 1997) Эти книги на девять десятых своего объема посвящены рассмотрению того, что есть «многобожие» и «неверие» как отрицание единобожия или отход от него.

2-Формализмом в поклонении (или формальностью)-следуя букве, а не духу шариата. Принадлежность к ваххабитской группировке устанавливается принятием идентификационных признаков – особым внешним видом: мужчины не бреют бороду, носят арабские платья и короткие, выше щиколоток брюки, а женщины закрывают лицо паранджой или одеваются во все черное. Примечательно, что опять-таки это делается «от противного» – как реализация принципа «недопустимости подражания неверным» («Программы по изучению шариатских наук». Раздел «Хадисы и термины». С. 88 и сл.).

3-Следованием внешности (наружной текстовке) в Фикхе(законоположениях шариата), а не конечным целям.

4-Озабоченностью и интересом в незначительных частях и деталях Фикха, а не основах.

5-Сухостью и черствостью в душе (т.е. не признают духовных устремлений, переживаний и ошибок)

6- Ваххабиты приписывают своему движению абсолютную непогрешимость в вопросах единобожия и узурпируют право суда и санкций в отношении «неверных», «многобожников» и «лицемеров». В ваххабизме есть, наряду с другими, один пункт, от обсуждения которого они чаще всего уходят. Кто дал или что дало им право, в исламе принадлежащее Аллаху, выносить суждение о том, является ли человек истинным единобожником или нет, и применять к нему санкции (вплоть до лишения жизни)?

Ваххабиты пытаются решить эту проблему тремя «утвердительными» способами:

Во-первых, что ваххабиты следуют истинному единобожию. Еще они себя называют саляфитами, т.е. теми, кто следует тому, чему следовал Пророк(мир ему) и первые три поколения мусульман. Называют они себя и «спасенной группой» (Зину. Исламская акида. С.120-121).

Во-вторых, избранность заключается в том, что «спасенная группа» «представляет собой меньшинство» в Умме – сообществе мусульман (Зину. Исламская акида. С. 121). (Налицо миноритарность ваххабитов и сектантский характер их движения).

В-третьих, группа-носительница истинного единобожия это арабы: «Именно арабы были носителями миссии Ислама... Претворив в жизнь Ислам, они станут лучшими на земле» (Зину. Исламская акида. С. 130).

Но ваххабиты уточняют характеристику той группы, которая еще до Судного дня знает, что именно она – «спасшаяся». И свое учение ваххабиты характеризуют как арабское.

7- Жесткостью и самолюбованием в Даъвате - призыве к Исламу (а порой и грубостью). Рекламированием только «своих шейхов» и критикой всех остальных, тем более казахских ученых. Является, по утверждению ваххабитов, «многобожником» и «неверным» тот, «кто (якобы) взывает с мольбой к пророку, царю, правителю или еще кому-нибудь, либо испрашивает помощи не у Аллаха...» (Тамими. «Книга единобожия». С. 97).

8- Категоричностью и нетерпимостью к разногласиям (т.е. не допускают каких-бы то ни было разногласий, считая только свое мнение истиной)

В то же время они не выходят открыто против государства, пока не усилятся. Прежде всего, они зарабатывают авторитет среди верующих, негласно критикуя традиционных мусульман: суфиев и представителей муфтията. Несмотря на их ненависть к шиитам, они используют их метод «такии» т.е. ведут скрытную пропаганду своих идей и убеждений.

Но их неприязнь ко всем, кто не с ними, уже внес раскол среди верующих мусульман Казахстана, не говоря о представителях других религий. Как сказал один ученый: «Ваххабиты – это коммунисты в Исламе. У них одна платформа: Кто не с нами, тот против нас!».

Когда же критическая масса ваххабитов увеличивается и крепнет, тогда начинаются проблемы, которые постигли Кавказ и Центральную Азию. Все проблемы и войны в исламском мире связаны с идеологией саляфизма. Ее используют в геополитических интересах разные силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Официальный ислам в Казахстане - это направление, которого придерживается ДУМК - Духовное управление мусульман Казахстана. ДУМК в вероубеждении следует школе имама Матруди, а в фикхе(мусульманских правовых нормах, регулирующих жизненные отношения людей) - школе имама Абу Ханифы. Благодаря усилиям учеников Абу Ханифы его мазхаб стал всеобъемлющей школой мусульманского права, способной решить практически все проблемы фикха. Ханафитская школа поощрялась Аббасидами, заинтересованными в укреплении правовой основы государства. В Османской и Могольской империях ханафитский мазхаб получил государственный статус. Большинство современных мусульман в мире и Центральной Азии, последователи именно этого правового толка.

Удивительно, но сегодня во многих изданиях, таких как «Исламский словарь», «Энциклопедия Ислама», «Википедия», пишут, что ваххабиты ведут борьбу за очищение Ислама от нововведений, призывают людей к Корану и хадисам и якобы хотят привести Ислам к чистоте времен Пророка(мир ему) и его сподвижников. И даже некоторые интеллигентные и образованные люди, не зная, что эти книги написаны немусульманами с определенной целью, не понимая истинной сути Ислама и под влиянием этих книг поддерживают ваххабитов-саляфитов.

Казахстан, принявший Ислам через суфиев, поддерживающий тарикат Ахмеда Яссави и Накшбандийский тарикат имеет свою историю. Наши предки именно через нравственную школу суфизма придерживались шариата. Они были высокодуховными людьми и дали исламскому миру много ученых и мыслителей. Их произведения еще не переведены с арабского и имена многих ученых еще не известны нам. К сожалению, интеллектуально-духовную школу тасауфа(суфизма) в нашей стране еще не изучают официально. Этим пользуются псевдосуфийские движения, вызывая у людей неприязнь к суфизму. Им помогают в этом псевдосаляфиты, которые критикуют и показывают по интернету невежд от имени суфизма.

Задача теологов и ученых заключается в том, чтобы не допустить перекосов в сторону псевдосуфизма и невежества, спекуляций на эту тему.

Как мы говорили, процесс исламизации казахов развивался посредством значительного воздействия и влияния суфийских идей и представлений. Поскольку суфизм не отвергал казахские обычаи, проявив к ним лояльность, поддерживая древние институты.

Традиции и обычаи казахов тесно связаны с суфизмом. Все знаменитые казахские мыслители и акыны писали с точки зрения этого духовно-интеллектуального направления Ислама. А во времена «красного террора», благодаря суфийским шейхам, люди придерживались религиозных обрядов.

Сегодня настало время изучения наших корней и Ислама наших предков. Ведь их мировоззрение строилось на тасауфе и мы, цитируя их, многого не понимаем. Не говоря о том, что мы потеряли «институт хазретства» и не знаем о жизни и трудах наших великих ученых: хазретах и хальпе, истинных суфиев. Безусловно, что возрождение духовности народа начнется с возрождением «института хазретства».

Известно, что турецкий муфтият следует Накшбандийскому тарикату, и у них, в Турции, нет проблем, связанных с ваххабизмом. Учения Накшбандийского тариката вместе с Кадирийским тарикатом придерживаются и в Чечне. Там пропаганда данных тарикатов проводится на государственном уровне, при поддержке Президента республики – Рамзана Кадырова.

Очевидно, что в странах, где Накшбандийский тарикат стал общенародным, существует действенный заслон против идеологии терроризма.