Соцопрос: Казахи слабо различают разницу между понятиями «ханафитский мазхаб» и «салафизм»..

К сожалению, о разнице между этими понятиями осведомлены лишь 9,2% казахов. Вообще не знает о ней большинство опрошенных – 72,7%. Что-то слышали, но не очень хорошо понимают, в чем суть, 18,1% респондентов. В этом плане стоит сказать об особенно слабой осведомленности среди молодых казахов.

К сожалению, о разнице между этими понятиями осведомлены лишь 9,2% казахов. Вообще не знает о ней большинство опрошенных – 72,7%. Что-то слышали, но не очень хорошо понимают, в чем суть, 18,1% респондентов. В этом плане стоит сказать об особенно слабой осведомленности среди молодых казахов.

В целом казахскую молодежь отличает поверхностное знание об основных религиозных понятиях, но она одновременно выступает за более существенную роль религии в повседневной жизни.

Данные по итогам исследований Института мировой экономики и политики, посвященное ценностным и социально-культурным установкам современных казахов (camonitor.kz).

P.S.

Термин «салафизм» исторически обозначает направление в исламе, которое призывает верующих ориентироваться на «праведных предков», «салафов», то есть сподвижников (сахаба) пророка Мухаммада и их последователей в следующем поколении (табиин). Термин «салафизм» со временем исказился и на данном этапе это понятие представляет радикально настроенную группу последователей этой идеологии, называющихся салафитами, которые ведут бескомпромиссную войну против всех, кто не разделяет их взглядов, возбуждая ненависть между народами и культурами.

Основной особенностью нынешних салафитов является крайний буквализм в толковании ими исламских источников – Корана и сунны (примера пророка Мухаммада). Салафиты отвергают различные нововведения, призывая жить по канонам того ислама, который был во времена пророка Мухаммада и его сподвижников. Они запрещают паломничество к могилам святых, рассматривая это как поклонение мертвым. Взывание к пророку они рассматривают как одно из проявлений ширка (многобожия).

Более того, с их точки зрения запретными считаются любая музыка, театральные представления и некоторые виды спорта, существует еще ряд принципиальных отличий салафизма от ханафитского, умеренного течения ислама.

Эти идеи проникли в Казахстан достаточно давно – в середине 80-х годов прошлого столетия. В начале 2000-х на юге Казахстана образовался ряд салафитских джамаатов. При этом в Казахстане салафизм даже не подпал под запрет, хотя во многих странах это течение считается экстремистским.

Идеология салафизма конкретно спроецирована на подрастающее поколение всех обществ и государств. Молодежь в случае ее рекрутирования в ряды салафитов будет выступать продолжателем и реализатором идеологии салафизма, конечным результатом которого является борьба идеологов, доходящая до открытых вооруженных сопротивлений с политической властью светских государств.

Идеи борьбы за «чистый ислам» представители салафизма осуществляют не только идеологически, но и как показывают последние события, ими организовываются вооруженные сопротивления с государственной властью.

Источник: http://e-islam.kz/ru/component/k2/item/12494-sotsopros-kazakhi-slabo-razlichayut-raznitsu-mezhdu-ponyatiyami-khanafitskij-mazkhab-i-salafizm