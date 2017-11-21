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Азербайджанская Республика

В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Россия-Азербайджан: диалог между конфессиями и исламская солидарность»

21.11.2017 | Анонсы

В Санкт-Петербурге 23 ноября пройдет конференция на тему «Россия-Азербайджан: диалог между конфессиями и исламская солидарность во имя мира, безопасности и сотрудничества».

Конференция организована Госкомитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана, Управлением мусульман Кавказа (УМК), Санкт-Петербургским государственным университетом, Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, говорится в сообщении пресс-службы УМК, распространенном в понедельник.

В конференции примет участие глава УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, а также делегация в составе депутатов Милли Меджлиса (парламента), глав институтов Академии наук Азербайджана, известных деятелей науки, теологов Азербайджана.

На международном мероприятии, значимом для развития азербайджано-российских духовных связей, также будут представлены главы традиционный религиозных конфессий - Александр Ишеин, Мелих Евдаев и Владимир Фекете.

В рамках визита запланированы встречи азербайджанской делегации с руководством Санкт-Петербурга, известными общественно-политическими, научными и религиозными деятелями.

Данная конференция является продолжением международных мероприятий, проведенных в рамках Года исламской солидарности, объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

 

Источник: https://www.trend.az

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