Всемирный форум по межкультурному диалогу отражает долгую историю Азербайджана - ЮНЕСКО

Четвертый Всемирный форум по межкультурному диалогу отражает долгую историю Азербайджана - историю традиций, культуры, межкультурного и межрелигиозного диалога, сказала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в ходе форума, проходящего в пятницу в Баку.

«Для меня большая честь принять участие в этом Всемирном форуме по межкультурному диалогу. В первую очередь, я хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за долгие годы его лидерства в развитии межкультурного диалога», - сказала Бокова.

Четвертый Всемирный форум по межкультурному диалогу отражает долгую историю Азербайджана - историю традиций, культуры, межкультурного и межрелигиозного диалога, сказала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в ходе форума, проходящего в пятницу в Баку.

«Для меня большая честь принять участие в этом Всемирном форуме по межкультурному диалогу. В первую очередь, я хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за долгие годы его лидерства в развитии межкультурного диалога», - сказала Бокова.

"Мир нуждается в мягкой силе образования и знания, культуры, коммуникации, науки для укрепления ценностей, которые мы разделяем. Культуры разные, но человечество - это одна семья. Это наше видение мира. Это видение ЮНЕСКО. Нам нужны солидарность и понимание», - добавила она.

По предложению азербайджанской стороны в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который продолжится до 6 мая, впервые пройдут заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: http://www.trend.az