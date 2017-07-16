На протяжении многих лет Турция является объектом безжалостного террора - шейхульислам

На протяжении многих лет Турция является объектом безжалостного террора.

Об этом в субботу сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде на мероприятии, проведенном в связи с прошедшим в мечети Гейдар в Баку намазом-вахдат, приуроченным к годовщине попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

«Сегодня в Баку азербайджанский народ поминает погибших во время попытки государственного переворота, совершенной в Турции 15 июля прошлого года, и выражает соболезнования братскому государству. Никакие предательские силы не смогут одержать победу над Турцией. Во всех мечетях Азербайджана сегодня поминаются шехиды, самоотверженно пожертвовавшие жизнью во имя государственности Турции. Коварные намерения тех, кто посягнул на являющуюся священной ценностью жизнь человека, предал свой народ, потерпели фиаско благодаря единству государства и народа Турции», - сказал шейхульислам.

Председатель УМК подчеркнул, что на протяжении многих лет Турция является объектом безжалостного террора.

«В то время, как сеть FETÖ, сумевшая на протяжении своего существования наладить во многих странах презренную пропаганду и осуществляющая деятельность, нацеленную на создание тяжелых последствий для тюркско-исламского мира, попыталась нанести предательский удар турецкому народу и государству и выбрала в качестве мишени стариков, женщин и детей, турецкая нация решительно пресекла реализацию их грязных намерений. В эту ночь турецкий народ, продемонстрировав решительность, одержал победу над террористами», - сказал Пашазаде.

Пашазаде добавил, что Турция является братской страной, которая всегда радуется успехам Азербайджана, разделяет с ним его горе, защищает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Еще раз выражаем соболезнования Турецкому государству, народу, семьям шехидов. Азербайджанское государство и народ всегда рядом с Турцией. Дружба, братство и духовное единство Азербайджана и Турции нерушимы», - сказал председатель УМК.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

Источник: https://www.trend.az