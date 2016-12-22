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Азербайджанская Республика

Азербайджан не допустит укрепления радикальных групп, - госкомитет по религии

22.12.2016 | Новости

Азербайджан не допустит укрепления в стране радикальных групп, сказал в среду председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на мероприятии, посвященном очередному, массовому просмотру документального фильма «Фитне» о борьбе с радикализмом.

Гурбанлы отметил, что фильм показывают и будут показывать также на телеканалах.

"Граждане должны видеть раскаяние тех, кто примкнул к религиозным радикальным группам", - сказал он.

Гурбанлы отметил, что религиозное просвещение необходимо продолжать, в противном случае люди будут присоединяться к таким группам.

По его словам, религиозный радикализм стал зияющей раной ислама.

 

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