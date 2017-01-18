2017 год объявлен в Азербайджане - «Годом исламской солидарности»

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» в стране не случайно, так как среди исламских государств Азербайджан является страной, где нет розни на религиозной почве, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» в стране не случайно, так как среди исламских государств Азербайджан является страной, где нет розни на религиозной почве, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.

«Завершившийся же 2016 год был объявлен «Годом мультикультурализма» в Азербайджане. Как отметил глава государства, религиозная культура Азербайджана является неразрывной частью национальной культуры страны. Если учесть, что в этом году в Баку пройдут Исламские игры солидарности, то можно увидеть связь между этими двумя событиями", - сказал он.

Известно, что исламофобские круги выступают против мусульманских государств и ислама, отметил Бабаоглу, добавив, что это осуществляется как составная часть продуманного плана.

"Решение Президента Азербайджана на этом фоне чрезвычайно актуально для того, чтобы продемонстрировать миру исламскую солидарность, и то, что ислам – это религия мира, дружбы и примирения", - сказал Бабаоглу.

Депутат добавил, что эта политика Азербайджана послужит укреплению солидарности между исламскими государствами. "Объявление 2017 года «Годом исламской солидарности» - это также решение, опирающееся на национальные обычаи, традиции, религиозные и культурные качества азербайджанского народа», - сказал Бабаоглу.

По его словам, 2017 год будет очень важным с точки зрения демонстрации миру истинной исламской культуры и создания моста между классическими мусульманскими странами и западными государствами. Также это сформирует очень важные условия для сохранения религиозных ценностей азербайджанского народа, сказал Бабаоглу.

Источник: trend.az/azerbaijan/politics/2708450.html