В Азербайджане готовится План мероприятий в связи с объявлением 2017 года «Годом исламской солидарности»

Ведется работа над Планом мероприятий в связи с объявлением 2017 года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане, сказал в субботу журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Ведется работа над Планом мероприятий в связи с объявлением 2017 года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане, сказал в субботу журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Глава комитета отметил, что под председательством вице-премьера Али Ахмедова прошло совещание глав отдельных структур. «Структуры направляют свои предложения в связи с «Годом исламской солидарности», и после рассмотрения они будут представлены главе государства. После утверждения Плана мероприятий предусмотрено проведение различных мероприятий в Азербайджане, и за его пределами», - сказал Гурбанлы. Мубариз Гурбанлы добавил, что План мероприятий охватил все сферы.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2017 г. в Азербайджане "Годом исламской солидарности"

По словам председателя Госкомитета, говоря об исламской солидарности, неправильно связывать данный аспект с религиозными вопросами.

«Исламская солидарность предусматривает все направления, в том числе, экономику, культуры, гуманитарные вопросы, деятельность в международных и исламских организациях, а также сотрудничество между отдельными исламскими государствами, совместную борьбу с радикальными группами и все остальные вопросы», - отметил Гурбанлы.

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2711433.html