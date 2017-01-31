В Азербайджане Ислам дает импульс строительству демократичного, цивилизованного общества

Расположенный на стыке Запада и Востока Азербайджан, как современная, развитая, добившаяся социального благосостояния своего народа страна, старается внести свой вклад в исламскую солидарность, сказала во вторник вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, выступившая на состоявшейся в парламенте конференции на тему «Современные вызовы и Исламская солидарность».

Расположенный на стыке Запада и Востока Азербайджан, как современная, развитая, добившаяся социального благосостояния своего народа страна, старается внести свой вклад в исламскую солидарность, сказала во вторник вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, выступившая на состоявшейся в парламенте конференции на тему «Современные вызовы и Исламская солидарность».

По ее словам, с этой точки зрения не случайно объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года - Годом исламской солидарности.

Вице-спикер подчеркнула, что сегодня с наибольшими угрозами столкнулись исламские государства и, во многих случаях эти угрозы увеличивают противоречия внутри самого исламского мира.

«Ни для кого не секрет, что от противостояния между Западом и Востоком больше всего страдают исламские государства. Учитывая угрозы, с которыми столкнулся современный мир, Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности», - сказала Мурадова.

Мурадова отметила, что весь мир должен быть заинтересован в достижении солидарности в исламском мире.

«Согласие в исламском мире способствует устранению многих угроз. В Азербайджане Ислам дает импульс строительству демократичного, цивилизованного общества. Но сегодня в мире несправедливо бытует мнение о том, что Ислам является причиной регресса. А самым болезненным является то, что ряд террористических организаций использую Ислам как средство достижения своих целей», - сказала вице-спикер.

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2715689.html