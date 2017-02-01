RSS Контакты
Азербайджанская Республика

До начала IV Исламских игр солидарности в Баку осталось 100 дней

01.02.2017 | Новости

До начала IV Исламских игр солидарности, которые будут проведены в Баку с 12 по 22 мая, осталось 100 дней.

До начала IV Исламских игр солидарности, которые будут проведены в Баку с 12 по 22 мая, осталось 100 дней.

В связи с этим в среду пройдет флешмоб под названием «До Игр осталось 100 дней», который будет организован в связи с обратным отсчетом 300 волонтерами, собравшимися в в Baku Crystal Hall. Главная цель флешмоба - собрать активных молодых людей вместе и более широко проинформировать общественность о IV Исламских играх солидарности.

С целью оказания поддержки проведению Игр прошли регистрацию более 12500 кандидатов из ведущих университетов и организаций Азербайджана.

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/society/2716144.html

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама