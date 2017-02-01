В Азербайджане уничтожены террористы, готовившие взрывы

В результате спецоперации Службы государственной безопасности Азербайджана, проведенной 31 января, были уничтожены четыре члена террористической группы, готовившей взрывы на территории Азербайджана, говорится в среду в сообщении службы.

В результате спецоперации Службы государственной безопасности Азербайджана, проведенной 31 января, были уничтожены четыре члена террористической группы, готовившей взрывы на территории Азербайджана, говорится в среду в сообщении службы.

Как отмечено в сообщении, террористы были уничтожены после того, как оказали вооруженное сопротивление с использованием пистолетов и автоматов.

В результате расследования была подтверждена поступившая в СГБ информация о том, что группа лиц, присягнувшая террористической организации, действующей за пределами Азербайджана, приобрела взрывчатку и вооружение для проведения террористических актов в различных местах республики. Это вызвало необходимость проведения неотложных мероприятий в отношении группы, говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, была проведена операция по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений на почве религиозного экстремизма граждан Азербайджана - М.Улубекова по кличке "Абу Хавса", Г.Демирова по кличке "Абдулгариб", Ф.Садыгова по кличке "Абдулхалид", Т.Алмамедова, С.Мамедова по кличке "Абдуллах".

В ходе операции М.Улубеков, Г.Демиров, Т.Алмамедов и С.Мамедов открыли стрельбу из автоматов и пистолетов и были уничтожены специальной оперативной группой. Ф.Садыгов задержан в качестве подозреваемого.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/society/2715890.html