Азербайджан может помочь ряду мусульманских стран для участия в Исламиаде

Операционный комитет IV Исламских игр солидарности может помочь мусульманским странам, имеющим финансовые трудности, в вопросе участия в Играх, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Операционный комитет IV Исламских игр солидарности может помочь мусульманским странам, имеющим финансовые трудности, в вопросе участия в Играх, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, Спортивная федерация исламской солидарности готова оказать поддержку в оплате транспортных расходов мусульманских стран, имеющих финансовые затруднения.

«В странах, где существуют финансовые трудности, определяется количество спортсменов. На проживание и питание предусматривается 50 долларов в день. Думаю, что мы и здесь можем пойти на уступки», - сказал Рагимов.

Ранее министр молодежи и спорта сказал, что главная задача – обеспечить участие в Исламиаде в Баку представителей всех 57 стран, поставить этот рекорд. «Согласие на участие в Исламских играх получено от 50 стран, которые будут участвовать в соревнованиях. Остальные семь стран по тем или иным причинам пока приехать не могут, у них также имеются финансовые проблемы, и мы стараемся оказать им поддержку и привлечь к этим Играм», - сказал Рагимов.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/society/2717584.html