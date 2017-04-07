«Баку-2017» объединит в Азербайджане весь исламский мир - министр

Сегодня в Баку проходит V заседание Координационной комиссии IV Игр исламской солидарности «Баку-2017». На заседании участвуют министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов, генсек Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и ряд других лиц.

Сегодня в Баку проходит V заседание Координационной комиссии IV Игр исламской солидарности «Баку-2017». На заседании участвуют министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов, генсек Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и ряд других лиц.

Выступая на мероприятии, Файсал Абдулазиз Аль-Нассар выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, председателю Оргкомитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиевой за высокий уровень подготовки к Играм.

В свою очередь министр Азад Рагимов напомнил, что до церемонии открытия Игр остается 36 дней. «Отрадно, что в проводимых в Баку IV Играх исламской солидарности будут участвовать спортсмены из 57 государств. Несомненно, что стартующие 12 мая Игры объединят в Азербайджане весь исламский мир», - сказал Рагимов.

Министр добавил, что продажа билетов продолжается, и дал высокую оценку интерес и внимание, проявляемое волонтерами к этим Играм. «Для волонтеров подготовлена программа тренинга, которая обеспечивает восемь тысяч волонтеров необходимыми знаниями и умениями», - сказал Рагимов.

Министр добавил, что соревнования IV Исламиады будут проходить на 16 спортивных аренах. «Для участия в соревнованиях зарегистрировалось свыше трех тысяч спортсменов. Азербайджан готовится к этим Играм с большим желанием и профессионализмом», - отметил Рагимов.

Затем был представлен видеоролик о подготовке к IV Исламским играм солидарности.

IV Игры исламской солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая.

Источник: http://www.trend.az