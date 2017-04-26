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Азербайджанская Республика

Азербайджан оказал гуманитарную помощь Йемену

26.04.2017 | Новости

Оставаясь приверженным принципу исламской солидарности Азербайджан, где 2017 год объявлен годом исламской солидарности, оказал гуманитарную помощь Йемену, где в настоящее время наблюдается широкомасштабная гуманитарная катастрофа, говорится в сообщении МИД Азербайджана. 

Оставаясь приверженным принципу исламской солидарности Азербайджан, где 2017 год объявлен годом исламской солидарности, оказал гуманитарную помощь Йемену, где в настоящее время наблюдается широкомасштабная гуманитарная катастрофа, говорится в сообщении МИД Азербайджана. Во вторник в Женеве проходит донорская конференция ООН по оказанию гуманитарной помощи Йемену. На конференции Азербайджан представлен главой Агентства содействия международному развитию МИД Азербайджана (AIDA) Ашрафом Шихалиевым.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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