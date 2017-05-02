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Азербайджанская Республика

Генсек ОИС посетит Азербайджан

02.05.2017 | Новости

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин сегодня прибудет в Азербайджан с рабочим визитом, говорится в распространенном во вторник сообщении организации.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин сегодня прибудет в Азербайджан с рабочим визитом, говорится в распространенном во вторник сообщении организации.

Отмечается что в ходе визита, запланированы встречи главы ОИС с высокопоставленными лицами в Азербайджане.

В ходе визита Аль-Усаймин примет участие в открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в Баку с 5 по 6 мая 2017 года.

«Генеральный секретарь ОИС выступит перед участниками Форума с заявлением, где будет отмечена важность диалога между различными культурами, что способствует расширению и укреплению сотрудничества между народами мира. В выступлении будет отмечена особая роль исламской культуры и цивилизации, на протяжении всей своей истории проецировавшей идеалы толерантности, мирного сосуществования и культурного разнообразия», - говорится в сообщении ОИС.

Источник: http://www.trend.az

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