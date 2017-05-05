Нельзя победить терроризм без сотрудничества

Нельзя победить терроризм без сотрудничества, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Моя страна пострадала от ужасного террора. Мы не сможем победить терроризм без сотрудничества", - сказал глава МИД на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Нельзя победить терроризм без сотрудничества, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Моя страна пострадала от ужасного террора. Мы не сможем победить терроризм без сотрудничества", - сказал глава МИД на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Министр отметил, война с терроризмом не должна становиться борьбой с различными религиями и культурами.

"Мы озабочены растущей в мире религиозной нетерпимостью. В Азербайджане мы придаем большое значение вопросам мультикультурализма и толерантности. Прошлый год был объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма, а этот год - Годом исламской солидарности. Мультикультурализм и толерантность являются нашими древними традициями. Эти ценности объединяют и делают наше общество сильнее", - добавил глава МИД.

Источник: http://www.trend.az