Гостей и спортсменов Исламиады в Баку будут обслуживать 250 медработников

Для медобслуживания гостей на спортивных объектах во время IV Игр исламской солидарности, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 22 мая, выделено 250 медработников, сообщили в понедельник Trend в минздраве Азербайджана.

Для медобслуживания гостей на спортивных объектах во время IV Игр исламской солидарности, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 22 мая, выделено 250 медработников, сообщили в понедельник Trend в минздраве Азербайджана.

В ведомстве также сказали, что выделено 40 карет скорой помощи, оснащенных самым современным оборудованием.

К тренингам по первой медицинской помощи привлечены 90 врачей и 90 фельдшеров.

Стационарную медпомощь спортсменам и гостям будут оказывать Клинический медицинский центр в Баку и Бакинский оздоровительный центр. Необходимые условия созданы и в других городских клиниках и специализированных учреждениях стационарного типа.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Источник: http://www.trend.az