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Азербайджанская Республика

Делегация Азербайджана примет участие в международной конференции в Тегеране

06.08.2017 | Новости

В воскресенье в Тегеране начнет работу международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы», говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК), распространенном в субботу.

В конференции примут участие глава УМК Аллахшукюр Пашазаде, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, деятели науки и религиозные деятели, представители азербайджанского Госкомитета по работе с религиозными структурами, Организации культурных и исламских связей Ирана и Международной ассоциации сближения исламских течений.

В рамках «Года исламской солидарности», объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, еще одна конференция, вслед за международными мероприятиями, проведенными в Баку, России и Финляндии, состоится в Тегеране.

Шейхульислам в ходе визита в Иран также примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

 

Источник: https://www.trend.az

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