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Азербайджанская Республика

Азербайджанские паломники прошли подготовительные курсы для поездки в хадж

12.08.2017 | Новости

Продолжаются подготовительные курсы для паломников из Азербайджана, которые отправятся в хадж. Как сообщил SalamNews ведущий специалист отдела международных связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Бахтияр Наджафов, на сегодняшний день уже около 600 паломников УМК приняли участие в курсах. 

В целом, в хадж отправится 900 человек. Подготовительные курсы будут продолжаться до следующей недели. В УМК заявили о создании около 24 групп, в которые вошли паломники, намеревающиеся осуществить паломничество в этом году. Их будет сопровождать бригада медиков в составе пяти врачей, среди которых есть женщина. Первая группа из Азербайджана отправится 24 августа, следующие 25-26 августа. Возвращение паломников ожидается 12-14 сентября. В связи с событиями на Ближнем Востоке и в этом году паломники отправятся в Саудовскую Аравию самолетом. Полеты будет осуществлять АЗАЛ.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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