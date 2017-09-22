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Азербайджанская Республика

Азербайджан призывает страны ОИС полностью разорвать отношения с Арменией

22.09.2017 | Новости

Азербайджан призывает страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) полностью разорвать отношения с Арменией, сказал вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, выступая на мероприятии в Баку. 

«Если армянский народ хочет жить в мире с Азербайджаном, то он должен избавиться от Саргсяна [президент Армении]. Саргсян никогда не согласится на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, потому что он пришел к власти, пролив кровь азербайджанского народа», - сказал Гасанов. Накануне в Нью-Йорке ОИС приняла обращение к странам-участницам об ограничении сотрудничества с Арменией, сказал вице-премьер. «Но мы считаем, что этого мало. Мы призываем страны ОИС разорвать отношения с Арменией. Некоторые исламские страны сотрудничают с Арменией, а некоторые даже помогают ей», - сказал Гасанов. Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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