Президент Ильхам Алиев: Мы очень хотим, чтобы весь мусульманский мир сплотился еще теснее

Вышел в свет 47-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

«Единство, солидарность, сотрудничество между мусульманскими странами должны достигнуть еще более высокого уровня. Особенно в нынешнее время мы в некоторых случаях сталкиваемся с ненормальным отношением к нашей религии. К сожалению, тенденции исламофобии нарастают. Выдвигаются различные мнения, связанные с мультикультурализмом. Будто мультикультурализм потерпел крах. В то время как наш опыт и опыт представляемых вами стран показывает, что мультикультурализм живет и развивается.

Есть положительные примеры этого. Этот опыт должен быть изучен. То есть все эти вопросы, конечно же, должны находиться в центре внимания. Мы постоянно поднимаем эти вопросы с международных трибун. Азербайджан является членом как Организации Исламского сотрудничества, так и Совета Европы. То есть у нас есть достаточно широкие возможности для выражения нашей позиции, в частности, по этим вопросам, и мы используем их. Мы должны пропагандировать наши национальные, религиозные ценности. К сожалению, в некоторых кругах отношение к исламской религии неадекватное, ненормальное, очень негативное. Мы должны вести борьбу, и эта борьба может быть успешной только в том случае, если есть единство. У нас есть позиция по всем международным вопросам, и мы должны отстаивать свою позицию. Призывы к единству – это не просто красивые лозунги. Это, действительно, необходимость, это нужно нашим народам, странам. Мы очень хотим, чтобы весь мусульманский мир сплотился еще теснее».

Эта цитата, опубликованная в 47-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взята из выступления главы государства на встрече послами и руководителями дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане по случаю священного месяца Рамазан 10 августа 2011 года.

47-я книга многотомника начинается речью Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров Азербайджанской Республики, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2011 года.

Материалы, вошедшие в 47-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель», ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с июля по сентябрь 2011 года.

В этом томе собраны материалы о встречах Президента Ильхама Алиева с совершившими визит в Азербайджан президентами Польши, Монтенегро, премьер-министром Турции, а также о проведенных переговорах, подписанных документах, заявлениях для печати в ходе его рабочего в Российскую Федерацию. На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к оккупационной политике Армении, призывал мировую общественность к поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являющегося препятствием для развития региона, в рамках международных норм и принципов.

В этом томе издания также опубликованы материалы о приемах главой государства посетивших с визитом Азербайджан высокопоставленных лиц Китая, России, Сербии, Швейцарии, Франции, Германии, США и других стран, ОБСЕ, Европейского Союза, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Всемирной организации здравоохранения, ВР, Total, австрийской компании OMW и других влиятельных структур, Нобелевских лауреатов.

В книгу также вошли материалы об участии Президента Азербайджана в церемониях сдачи в эксплуатацию новой учебно-тренировочной базы футбольного клуба «Бакы», закладки фундамента Джейранбатанского комплекса ультрафильтрационных водоочистных установок, 61-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения и других мероприятиях в Баку, поздравление еврейской общине Азербайджана по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-Ха-Шана, а также выступления, речи, письма.

В этом томе издания опубликованы материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в Хызинский, Сиязаньский, Шабранский, Гобустанский, Шамахинский, Хачмазский, Губинский и Гусарский районы, его встречах с представителями общественности, ознакомлении с созидательной работой, проводимой в пригородных поселках Баку, капитальным ремонтом и реконструкцией ряда зданий средних школ страны.

В книге имеется раздел «Примечания», указатели «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 47-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Источник: https://www.trend.az