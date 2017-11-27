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Азербайджанская Республика

18-летняя азербайджанка Дильбяр: «Игил отняло мою юность»

27.11.2017 | Новости

После того как отряды курдских «Демократических сил Сирии» (СДС) освободили столицу ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда) Ракку, сотни членов семей радикалов были размещены в лагере на севере Сирии.  Как сообщает haqqin.az, среди тех, кто содержится в этом лагере, есть женщины и дети из Азербайджана. Одна из них, 18-летняя Дильбяр Мамедова, рассказала, как они оказались в Сирии.

По словам девушки, в Сирию их насильно привез отец, который состоял в ИГИЛ. Однако через некоторое время террористы ИГИЛ казнили ее отца, говорит девушка. По какой причине это произошло, Дильбяр не знает. После гибели отца девушку насильно выдали замуж за одного из боевиков. Но и муж Дильбяр погиб в боях, иее вторично выдали замуж за другого исламиста. Дильбяр рассказывает, что новый муж постоянно избивал ее. Не выдержав побоев, девушка несколько раз пыталась сбежать, но каждый раз опять попадал в руки боевиков. Лишь после освобождения Ракки Дильбяр избавилась от своего мужа-мучителя. «В этот момент я почувствовала себя очень счастливой, ведь террористы ИГИЛ отобрали у меня лучшие годы – мою юность», - утверждает девушка. Напомним, что при освобождении от террористов ИГИЛ иракского Мосула было обнаружено, что среди жен боевиков много азербайджанок. Сейчас власти Ирака готовятся депортировать этих женщин и их детей на родину. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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