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В Баку состоялась презентация документального фильма “Азербайджан и наследие Исламского Пророка»05.12.2017 | Новости
В Баку в актовом зале бизнес центра “World Business Center” состоялась презентация документального фильма “Азербайджан и наследие Исламского Пророка».
Фильм был снят по заказу Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) за диалог и сотрудничество в поддержку инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности».
На презентации участвовали представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, Управления мусульман Кавказа, Молодежного форума ОИС, руководители и имамы религиозных общин Баку, члены религиозных общин, неправительственных и молодежных организаций, а также авторский состав фильма.
Выступавшие на презентации начальник отдела ГКРРО Алигейдар Зульфукаров, начальник отдела УМК, доцент БГУ, эксперт фильма Агиль Ширинов, сценарист фильма Натик Рагимов, руководитель Евразийского регионального офиса Молодежного форума ОИС Эльчин Аскеров, рассказали о целях и значимости фильма. Затем состоялся просмотр фильма.
Основным сюжетом фильма является приверженность азербайджанского народа своим национально-религиозным традициям, сложившаяся в Азербайджане за столетия межконфессиональная веротерпимость, поддержка и государственная забота в Азербайджане религиозному наследию и памятникам религиозной культуры.
33-х минутный фильм, был озвучен народным артистом Нураддином Мехтиханлы.
Режиссером фильма является Камран Сафарализаде, сценарист - Натиг Рахимов, директор фильма - Эльчин Аскеров. Как было заявлено во время презентации, за месяц размещения этого фильма в социальных сетях, количество просмотров превысило 70 тысяч.
Источник: https://www.trend.az
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