Из Молодежной Столицы стран ОИС: «Остановить межмазхабные столкновения»

«Межмазхабные столкновения наносят исламскому миру, мусульманской географии больший урон, чем внешние нападки вроде Исламофобии. Потому что разжигание мазхабной вражды означает не только возрастание сегодняшних столкновений, но и отравление разума новых поколений». Эту мысль высказал председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничество Эльшад Искендеров на церемонии открытия программы «Молодежная Столица стран ОИС - 2017» в Ширазе.

«Межмазхабные столкновения наносят исламскому миру, мусульманской географии больший урон, чем внешние нападки вроде Исламофобии. Потому что разжигание мазхабной вражды означает не только возрастание сегодняшних столкновений, но и отравление разума новых поколений». Эту мысль высказал председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничество Эльшад Искендеров на церемонии открытия программы «Молодежная Столица стран ОИС - 2017» в Ширазе.

Как известно, Решением 3-ей конференции министров Молодежи и Спорта стран ОИС (ММС ОИС), после Стамбула, которому был присвоен статус «Молодежная Столица ОИС» в 2016 году, этого звания удостоились города Путражайа (Малайзия), Шираз (Иран) и Фас (Марокко). Другим решением конференции министров претворение в жизнь программы было поручено Молодежному Форуму ОИС, которому одновременно был присвоен статус Международного секретариата Конференции ММС ОИС.

На торжественной церемонии, состоявшейся 4-го февраля, с участием вице-президента Ирана Шахиндохта Молаверди, министра Молодежи и Спорта Масуда Султанифара, главы провинции Фас Афшани и других высокопоставленных иранских и международных представителей, символический ключ «Молодежной Столицы ОИС» был вручен одному из исторических и культурных центров Ирана городу Ширазу. На церемонии было отмечено, что в рамках программы «Молодежная Столица ОИС», которая будет реализована в течение 2017 года под лозунгом «Усиление молодежного творчества во имя единства», планируется проведение различных мероприятий в научной, культурной и творческой сферах.

Выступивший на церемонии открытия председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров, отметил, что Форум, одной из основных целей которого является единство и сотрудничество мусульманского мира, выступает противником всякого проявления мазхабной предвзятости и идеологии такфиризма: «Чтобы остановить конфликты, которые происходят в мусульманском мире на основе радикализма, ведущие лица общества в первую очередь обязаны открыто осудить экстремистские призывы мазхабов, которым они принадлежат, и решительно проявить в этом направлении свои политические и идеологические возможности. Стремительно возрастающие исламофобские преследования являются угрозой для всего мусульманского мира, не разделяя его на суннитов и шиитов. Как минимум по этой причине предотвращение мазхабной разобщенности имеет большое значение для всех стран ОИС».

Подчеркнув, что занимающая на сегодняшний день особое место среди образцов межмазхабного диалога и сотрудничества Азербайджанская модель, сформировавшаяся на протяжении столетий на основе традиций ирфана, является примером единства и братства, и напомнив, что по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева нынешний год объявлен годом Исламской солидарности, Э.Искендеров сказал: «Эти образцы и это послание будут в эпицентре деятельности Молодежного Форума ОИС, проводимой в течение 2017-го года в рамках программы «Молодежная Столица ОИС».

В рамках мероприятия был подписан протокол сотрудничества между Молодежным Форумом ОИС и Министерством Молодежи и Спорта Ирана о реализации программы «Молодежная Столица». Отметим, что в ближайшее время намечается реализация официального открытия Программы в Фасе (Марокко) и Путраджайе (Малайзия).

Источник: http://www.trend.az/azerbaijan/society/2717670.html