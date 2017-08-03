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Заработная плата имамов в Казахстане03.08.2017 | Новости
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на брифинге СЦК озвучил заработную плату имамов в Казахстане. «Заработная плата имамов напрямую зависит от ящиков пожертвований. Месячная заработная плата имамов колеблется в пределах: в городских и областных мечетях - от 70 до 80 тысяч тенге, в районных мечетях - от 40 до 50 тысяч тенге, в сельских мечетях - от 20 до 30 тысяч тенге в месяц», - сказал он в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, презентуя благотворительный фонд «Уакып».
Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что данное определение размеров заработной платы является условным. Духовное управление мусульман Казахстана официально не имеет в бюджете и не выделяет специальные средства на оплату труда имамов и работников мечетей. Помощь региональным отделениям ДУМК оказывается акиматами нерегулярно, бессистемно и зависит от политической воли и усмотрения акима региона. «Понятно, что при такой зарплате, которая к тому же нестабильная, имамы не всегда могут полноценно решать насущные вопросы, затрагивающие общественную безопасность. Трудно привлечь в сельские мечети квалифицированных имамов. Также имамы в большинстве своём имеют среднее образование, что не позволяет им расширить свою аудиторию и оппонировать хорошо подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений», - добавил министр. В министерстве считают, что всеми этими негативными факторами умело пользуются представители деструктивных религиозных течений для дискредитации официального духовенства и усиления своего влияния на верующих. По данным ведомства, сегодня ощущается необходимость в 158 имамах. Это в основном в Акмолинской - 40 человек, Южно-Казахстанской - 37 человек, и Восточно-Казахстанской - 20 человек - областях.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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