RSS Контакты
Республика Беларусь

Имамы Алматинских мечетей сыграют в футбол с прихожанами

16.08.2017 | Новости

Алматинские имамы сменили чапаны и тюбетейки на спортивные гетры и бутсы. Священнослужители 48 городских мечетей выйдут на поле вместе с прихожанами. Футбольный турнир пройдет в рамках программы «Асыл Мура». 

«Данный турнир у нас планируется до конца октября. В ноябре у нас будет финал. Сейчас, как вы сами видите, первый этап. Первый отборочный тур внутри мечетей, то есть отбираем лучших среди мечетей. Потом они проходят дальше на второй тур. Это получается районный этап. Там соревнования между мечетями. Дальше уже городской финал, то есть среди восьми районов пройдет», - сказал руководитель программы «Асыл Мұра» Досжан Каматай.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама