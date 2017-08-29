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Республика Беларусь

В 2017 году около 300 казахстанцев перешли из радикального в традиционное русло религии

29.08.2017 | Новости

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга в Правительстве РК сообщил, что в текущем году удалось добиться перехода в традиционное русло религии около 300 человек, которые ранее были на радикальных позициях, сообщает primeminister.kz. 

Результатов удалось достичь благодаря работе информационно-разъяснительных групп, состав которых был переформатирован в этом году. Министр также выразил уверенность, что в перспективе на правильный путь удастся переориентировать гораздо больше людей. «Эта работа должна усиливаться. Нас эти показатели не совсем устраивают», — подчеркнул Н. Ермекбаев. Кроме того, на пресс-конференции министр озвучил предположительную дату принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Так, в Парламент РК планируется внести законопроект в ноябре 2017 года с тем, чтобы в декабре при поддержке депутатов он был принят. Также он сообщил, что при разработке поправок в законодательство изучался опыт порядка 50 стран мира. «У каждого государства есть своя специфика. Мы уже говорили, что Казахстану не следует копировать опыт ни одного государства. Потому что у нас ситуация уникальная — у нас есть свои традиции, своя история. Поэтому мы будем на основе зарубежного опыта вырабатывать свою собственную модель отношений государства и религии», — резюмировал министр. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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