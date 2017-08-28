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Республика Беларусь

В хадж из Белоруссии

28.08.2017 | События и репортажи

23 августа 44 человек вылетели из Минска в Стамбул. Это самая большая интернациональная делегация за всю историю. Из Стамбула паломники полетят в Мекку.

Перед отправлением паломники собрались у Соборной мечети в Минске для молитвы.

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