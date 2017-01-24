Шесть признаков завербованного экстремистами человека

Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список признаков поведения человека, ставшего жертвой вербовки религиозных экстремистов. Надзорный орган напоминает, что под вербовкой наемников понимается набор по найму людей для участия в вооруженном конфликте или военных действиях за определенное материальное вознаграждение.

Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список признаков поведения человека, ставшего жертвой вербовки религиозных экстремистов. Надзорный орган напоминает, что под вербовкой наемников понимается набор по найму людей для участия в вооруженном конфликте или военных действиях за определенное материальное вознаграждение.

Вербовка начинается с поисков кандидатов, затем психологического воздействия на них любым способом (уговором, шантажом, обещаниями) в целях организации террористической либо экстремистской деятельности, заканчивается заключением соглашения. Если вы обратили внимание, что близкий человек стал вести себя не так, как обычно, то стоит тревогу.

Признаки поведения человека попавшего под вербовку:

— изменились привычки. Много времени уделяет чтению религиозных книг и молитвенных текстов;

— изменились интересы. Он меньше интересуется семейными делами, становится равнодушным к общению с родными и друзьями, к работе и учебе;

— изменилось поведение. Неадекватно или агрессивно реагирует на повседневные и привычные вещи;

— изменились взгляды. Эмоционально и агрессивно реагирует на суждения и мнения окружающих людей по теологическим вопросам. Старается в качестве истинно верной навязать свою точку зрения;

— изменился образ жизни. Несмотря на то, что общение с друзьями и коллегами по работе ограничено, появилось множество телефонных звонков, писем, происходит увеличение количества встреч в неделю (собраний, семинаров и пр.). Возможны поездки по стране и за границу, не связанные с работой;

— изменились денежные траты. Происходит неоправданное увеличение денежных затрат, карманных расходов (у детей).

В ведомстве подчеркивают, не обязательно должны присутствовать все шесть признаков. Стоит задуматься, если вы обнаружите хотя бы один из них.

Источник: http://e-islam.kz/ru/component/k2/item/12414-shest-priznakov-zaverbovannogo-ekstremistami-cheloveka