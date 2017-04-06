Угроза №1

Главная террористическая угроза для Казахстана исходит, как и ранее, от последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм – именно они, по словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбекова, представляют собой основу для формирования новых радикальных группировок в Казахстане.

Главная террористическая угроза для Казахстана исходит, как и ранее, от последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм – именно они, по словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбекова, представляют собой основу для формирования новых радикальных группировок в Казахстане.

"Конечной целью должно быть устранение социальной базы для распространения экстремистской идеологии – прежде всего, это приверженцы салафизма, которые остаются основой для формирования новых радикальных групп", — сказал Билисбеков во вторник, на заседании правительства, во время рассмотрения хода реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

Контрпропаганда действеннее арестов

По словам заместителя главы КНБ, в последнее время наметились позитивные сдвиги в профилактической работе: усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования, через интернет-порталы, действует реабилитационный центр, который ведет работу с осужденными радикалами.

"В 2016 году адресной профилактикой охвачено 32,1% последователей нетрадиционных религиозных течений, — сообщил Билисбеков. — Всего за все годы реализации госпрограммы ею охвачено 90,7% таких лиц. В результате целенаправленной работы склонены к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества 70 лидеров и активистов салафистских общин", — добавил он.

Помимо этого, по его сведениям, сорваны и блокированы намерения к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций 91 гражданин страны, а в первом квартале этого года таковых случаев вообще не было. В результаты проведенной работы возвращен в страну 81 студент, от выезда в зарубежные теологические заведения отведены 177 человек.

"В отчетный период на территории страны не допущено совершений 12 террористических и иных насильственных экстремистских акций, всего за террористический и религиозный экстремизм осуждены 123 радикала, — добавил представитель Комитета нацбезопасности. — Наряду с этим, следует признать, что не удалось предотвратить два акта терроризма, совершенные радикальными лицами в Алматы и в Актобе", — добавил он.

И заметил, что динамика вовлечения граждан в деструктивные религиозные течения не снижается, продолжается процесс радикализации верующих, проблемным остается участок контрпропаганды радикальной идеологии.

"Основной контингент охваченной контрпропагандой молодежи – это студенты и школьники, доля охвата молодежи иных категорий – неработающей и маргинальной части − составляет всего около 10%, — признал Билисбеков. — Основные усилия должны направляться на формирование в обществе устойчивой позиции неприятия радикальных взглядов", — заключил он.

Совбез: борьба с терроризмом должна быть программной

В свою очередь, секретарь совета безопасности Владимир Жумаканов заметил, что прошлогодние теракты в Алматы и Актобе показали правильность решения о запуске программы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Но действие этой программы истекает в этом году, и сейчас разрабатывается новая пятилетняя программа под тем же названием. В которой, по его мнению, следует учесть внесенные в конституцию изменения по новому разграничению полномочий ветвей власти.

"Сегодня произошли определенные конституционные изменения, в связи с этим правительству и КНБ целесообразно определить оптимальный алгоритм взаимодействия по реализации новой госпрограммы, чтобы каждая из сторон понимала четко свою зону ответственности", — сказал Жумаканов. А министр обороны Сакен Жасузаков обратился к акиматам регионов с просьбой поаккуратнее "нарезать" землю под индивидуальное жилищное строительство с учетом расположения воинских частей.

"Вы знаете, что в сфере противодиверсионной безопасности законодательно установлены запретные зоны вокруг объектов, особенно с боеприпасами, — сказал Жасузаков. — Поэтому у меня просьба к акимам областей на местных уровнях обратить особое внимание на выделение земли, потому что, выделяя землю под строительство объектов и жилья, они приближаются к складам с боеприпасами. Боеприпасы, вы знаете, уже у нас очень возрастные, и в случае каких-то диверсионных действий может быть воздействие на население и на объекты", — добавил он.

После этого выступления премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву оставалось лишь признать, что система противодействия и предупреждения терроризма в стране нуждается в дальнейшем совершенствовании. По меньшей мере, в части обеспечения безопасности возможных объектов террористических атак и минимизации последствий таковых.

Источник: http://kazislam.kz/ru