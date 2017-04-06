Казахстан предупреждает о вербовке ИГИЛ через Интернет

Власти Казахстана продолжают осуществлять мониторинг Интернет-ресурсов, Свыше 110 тысяч сайтов были заблокированы в целях предотвращения радикализации молодежи. Духовенство и службы безопасности призывают молодежь страны «быть бдительными при поиске через Интернет религиозной информации».

Власти Казахстана продолжают осуществлять мониторинг Интернет-ресурсов, Свыше 110 тысяч сайтов были заблокированы в целях предотвращения радикализации молодежи. Духовенство и службы безопасности призывают молодежь страны «быть бдительными при поиске через Интернет религиозной информации».

Эта обеспокоенность связана с тем, что экстремисты пытаются вербовать в свои ряды женщин и более образованных казахстанцев, чтобы заманить их в Сирию и другие страны.

«Процент высокообразованных людей среди экстремистски настроенных адептов стремительно растет, так как доступ к различным источникам информации у них очень высок», – сказал в разговоре с «Каравансараем» председатель президиума республиканского общественного объединения «Контртеррористический комитет», полковник Аманжол Уразбаев из Астаны.

«Ежегодно по запросу Генеральной прокуратуры [власти Казахстана] в казахстанском сегменте Интернета блокируют и удаляют сотни сайтов, распространяющих экстремистские идеи», – сказал он.

Согласно официальным данным, в прошлом году было заблокировано более 110 тысяч экстремистских веб-сайтов.

В марте текущего года верховный муфтий страны предупредил об опасностях вербовки через Интернет.

Власти Казахстана должны уделять пристальное внимание информационным источникам в Интернете, сказал верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Малгажыулы в своей статье, опубликованной 3 марта на сайте Muftyat.kz.

«С помощью Интернета [молодежь] обрабатывают иностранные "лжепроповедники", – пишет муфтий. – Поэтому мы призываем быть бдительными при поиске через Интернет религиозной информации, а также при получении религиозного образования».

Духовенство предупреждает: вербовщики ИГИЛ очень эффективно работают через Интернет

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) является на сегодняшний день самой опасной радикальной группировкой, предупреждает Малгажыулы.

Четверо жителей Актюбинской области стали одними из сотен казахстанцев, которые пали жертвами пропаганды ИГИЛ и других группировок и отправились в Сирию.

Антон Молдин из газеты «Время» рассказал в интервью с «Каравансараем» историю жителя Актобе Рената Тлемисова который оставил свою семью, чтобы вступить в ряды ИГИЛ.

Будучи юристом, Тлемисов несколько лет назад проникся радикальными религиозными идеями. С помощью других членов группировки в Интернете, в мае 2015 года он уехал из Казахстана сначала в Турцию, а оттуда в Сирию.

В сентябре 2015 года он стал писать письма на родину младшему брату Ержану, который присоединился к нему в июле прошлого года.

Оба брата оставили в Актобе свои семьи: жен и детей.

«По слухам, Ренат погиб в Сирии, а Ержан достаточно активен в социальных сетях, создает то один аккаунт, то другой, чтобы пропагандировать идеи джихада», – рассказал Антон Молдин в интервью «Каравансараю».

«Каравансарай» попытался связаться по телефону с отцом парней Абылкасымом Тлемисовым, но он категорически отказался говорить о сыновьях.

Женщины бросают семьи

Некоторые женщины под влиянием пропаганды через Интернет также бросают свои семьи. К ним относится Индира Файзуллаева, также жительница Актобе. В июле 2015 года она отправилась в Сирию, оставив своего мужа Онгара и троих детей. Об этом в разговоре с «Каравансараем» также рассказал Молдин, лично знакомый с мужем Индиры.

По его словам, весной 2015 года женщина увлеклась идеей «джихада» благодаря активному общению в Интернете на религиозных сайтах. Ее муж позже выяснил из ее личной переписки, что вербовка Индиры длилась несколько месяцев.

Файзуллаев стыдится своей ситуации.

«В том, что произошло, виноват я, потому что был слишком мягким, разрешал ей проводить время в Интернете», – сказал он в разговоре с «Каравансараем».

За последние несколько лет в ряды боевиков вступили также две другие жительницы Актюбинской области. Одной из них является Гульбану Асанова из города Кандыагаш Актюбинской области, уехавшая в мае 2015 года в Сирию, сообщается на сайте Caravan.kz. В тот момент ей исполнилось 20 лет, дома она оставила мужа и полуторагодовалую дочь.

Уезжая, она оставила своей матери записку: «Не ищите меня. Считайте свою дочь мертвой».

На сайте Caravan.kz также рассказывается история еще одной 28-летней жительницы Актобе по имени Алие, уехавшей в Сирию в 2014 году.

Она оставила мужа и троих детей под влиянием видеороликов, опубликованных в социальной сети «Одноклассники».

Создание системы информационной безопасности

По словам Уразбаева, противодействие насильственному экстремизму является приоритетной задачей в Казахстане.

По данным Комитета национальной безопасности (КНБ), в 2016 году в Казахстане 182 человека были осуждены по обвинению в терроризме.

Согласно сообщению пресс-службы КНБ, 13 марта в Астане председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов провел XIX заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан с целью проверки принимаемых мер по внедрению системы « Киберщит Казахстана » по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева. Власти надеются таким образом предотвратить вербовку граждан и разрушение семей, наблюдавшиеся в течение последних лет.

По словам Уразбаева, Антитеррористический центр «объединяет усилия 14 министерств».

Источник: http://central.asia-news.com/ru