Казахстан и Узбекистан сотрудничают для укрепления региональной безопасности

Во время президентского саммита в Астане представители двух стран подписали семь документов о стратегическом партнерстве. Терроризм и распространение экстремистской идеологии угрожает безопасности Казахстана и Узбекистана, и сотрудничество правоохранительных органов необходимо для того, чтобы одолеть угрозу, полагают наблюдатели.

Во время президентского саммита в Астане представители двух стран подписали семь документов о стратегическом партнерстве. Терроризм и распространение экстремистской идеологии угрожает безопасности Казахстана и Узбекистана, и сотрудничество правоохранительных органов необходимо для того, чтобы одолеть угрозу, полагают наблюдатели.

«Международные террористические организации имеют свои планы на страны Центральной Азии. Узбекистан и Казахстан в последние годы вплотную столкнулись с терактами и активностью пропаганды экстремизма и терроризма», - сказал в интервью «Каравансараю» теолог из Тараза Санжар Сулейменов.

Власти и эксперты обеспокоены тем, что с 2011 года сотни граждан каждой центральноазиатской страны отправились воевать в Сирии и Ираке на стороне таких группировок как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

«Это прямая угроза нашей безопасности, ведь эти люди, получившие боевой опыт и идеологически обработанные, когда-то вернутся домой», - сказал Санжар Сулейменов.

«Безопасность границ Узбекистана в интересах Казахстана, ведь если проблемы возникнут у наших соседей, нам их тоже не миновать», - подчеркнул, говоря об общей границе между Узбекистаном и Афганистаном.

Развитие стратегического партнерства

Для укрепления сотрудничества со «стратегическим партнером» и соседом Узбекистана, а также для повышения региональной безопасности, узбекский президент Шавкат Мирзиёев находился с визитом в Казахстане 22-23 марта.

Мирзиёев, избранный в прошлом году, добивается потепления отношений со своими соседями.

Во время его встречи с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым были подписаны семь документов, касающихся стратегического партнерства, в том числе военного сотрудничества.

«Наши позиции по многим вопросам международной и региональной политики совпадают. Узбекистан и Казахстан чувствуют свою ответственность за состояние дел в нашем обширном регионе», - заявил Мирзиёев в интервью агентству «Казинформ» накануне визита в Казахстан.

Он добавил, что крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера в Центральной Азии невозможны без взаимодействия между странами региона.

«Общность истории, языка и традиций, соседство наших народов предопределили тесное казахстанско-узбекское взаимодействие», - сказал на встрече с узбекским коллегой в Астане Нурсултан Назарбаев, сообщает его пресс-служба.

В ответном слове Мирзиёев сказал, что отношения Казахстана и Узбекистана находятся на своем новом уровне развития.

«Узбекский народ почувствовал плечо настоящего друга и брата», - добавил он.

Визит Мирзиёева в Казахстан «несомненно является важным событием для укрепления и развития двусторонних отношений между странами», сказал «Каравансараю» председатель узбекского этнокультурного центра города Астаны, член Ассамблеи народа Казахстана Шерзод Пулатов.

Укрепление экономики для борьбы с терроризмом и повышения уровня безопасности

Победа над терроризмом и радикализмом требует экономического роста и повышения уровня жизни, считает Мирзиёев.

Прогресс означает «усилия, чтобы обеспечить стабильный экономический рост, свободу торговли и удовлетворить нужды людей», сказал он агентству «Казинформ».

Один из путей этого роста - торговля. По данным МИД Казахстана, в 2016 г торговля между странами составила 1,6 млрд долларов. В 2020 г они хотят увеличить эту цифру до 5 млрд.

Сотрудничество между двумя странами растет в разных сферах промышленности, например, в энергетике и транспорте, а также космических исследованиях, сказал Назарбаев 23 марта на встрече с Мирзиёевым в Астане.

«Около 800 компаний, финансируемых узбекскими инвесторами, работают в Казахстане», - сказал Назарбаев

В день саммита Астана принимала и форум, который посетили более 500 лидеров бизнеса двух стран. Они подписали 75 торговых соглашений.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев в своей статье, опубликованной в журнале «Forbes-Казахстан» 27 марта, не исключает «возможность появления в Центральной Азии нового регионального дуэта в лице Астаны и Ташкента».

«Подписанные между Казахстаном и Узбекистаном экономические договоры на общую сумму 840 млн долларов являются беспрецедентными в отношениях между двумя странами за последние десятилетия», - написал Сатпаев.

Источник: http://central.asia-news.com/ru