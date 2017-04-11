Салафизм искажает призыв к единству перед Аллахом

В последнее время обществом часто используется религиозный термин «салафизм». Важность этого термина настолько возросла, что от сугубо религиозного он перерос в политический термин, который не сходит с уст подавляющего большинства граждан. По мнению большинства экспертов, в сфере религии салафизм – это современное религиозное движение политического направления.

В последнее время обществом часто используется религиозный термин «салафизм». Важность этого термина настолько возросла, что от сугубо религиозного он перерос в политический термин, который не сходит с уст подавляющего большинства граждан. По мнению большинства экспертов, в сфере религии салафизм – это современное религиозное движение политического направления.

В связи с этим сегодня ученые ислама, соревнуясь, пишут огромное количество трудов и выражают взгляды относительно угрозы данного движения обществу. Так, в целях определения основной сущности салафизма мы посчитали необходимым сослаться на фетвы нескольких выдающихся ученых относительно идеологии салафизма.

Шейх университета Аль-Азхар, председатель совета мусульман Ахмед Тайп:

Под «Ахли сунна уаль джамаат» мы подразумеваем Матрудитское и Ашаритское вероубеждение, а говоря о мазхабах - признаем приверженцев учений четырех великих имамов – Ханафи, Ханбали, Шафии и Малик. Те, кто не сходит с этого пути и отличается знанием и кротким характером, относятся к группе «Ахли сунна уаль джамаат». Однако в настоящее время в эту группу не входят приверженцы салафизма, отделившиеся от мусульман. Кроме того, и все религиозные места и учреждения, пропагандирующие салафитскую идеологию, не являются основным источником группы «Ахли сунна уаль джамаат».

На сегодняшний день члены экстремистских групп, известные всему миру своей чрезмерностью и крайностью, не борятся за идеи «Ахли сунна уаль джамаат». Потому что они, прикрываясь «Ахли сунна уаль джамаат», стремятся реализовать свои гнусные политические цели. Сегодня по причине подобных фундаменталистских и регрессивных взглядов некоторых мусульман отношение к исламу в глазах общественности ухудшилось, что оставило неизгладимое черное пятно в истории ислама (выступление на конференции в Грозном на тему: «Кто такие «Ахли сунна уаль джамаат»?»).

Экс-председатель объединения ученых Сирии, известный исламский ученый Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути:

До сегодняшнего дня под словом «саляф» мы подразумевали праведных сахабов, живших во времена пророка Мухаммеда (с.а.с) и мусульман трех первых поколений, придерживающихся их пути. Действительно, мусульмане того времени отличались искренним следованием пути Аллаха. Благодаря им ислам дошел до нашего времени в неизменном виде. Поэтому, есть все основания называть их «саляф ас-салих», то есть праведные предшественники. Потому что при возникновении каких-либо мнений в религии, они не порождали каких-либо разногласий меж собой и решали все, обращаясь к Корану и сунне, в качестве основного источника. Вместе с тем они никогда не обвиняли в нововведении и не выносили куфр мусульманам, имевшим неправильное понимание о религии. Так, Пророк, воздавая должное праведным предшественникам при жизни, приказал нам следовать их пути.

В настоящее время, прикрываясь словом «саляф», возросла группа сторонников салафизма. Они, утверждая, что следуют пути праведных саляфов, образовали новое религиозное направление, расходящееся с идеями праведных предшественников. Так, они начали себя идентифицировать как приверженцев салафитской идеологии.

Их религиозные воззрения не соответствуют пути праведных предшественников. Потому что они в случае возникновения каких-либо разногласий в религии, не стремятся решить их мирным путем, и более того – несогласных с их идеологией обвиняют в «отходе от истинного пути». Это в свою очередь противоречит позиции праведных предшественников. Нельзя допустить присутствие на страницах истории приверженцев такой идеологии салафизма и необходимо предупредить об очернении ими пути праведных предшественников. Исходя из вышесказанного, есть все основания называть их заблудшими и обвинить в нововведении (из книги «Саляф – расцвет эпохи праведников вне мазхаба»).

Толкователь Корана и ученый по фикху Ибн Абидин аль-Ханафи:

В наше время сторонники идей Мухаммеда ибн Абдул Ваххаба сродни с хавариджами. Говоря о хавариджах, они подобно группе, отделившейся в свое время от праведных предшественников Пророка (с.а.с.). Последователи Абдул Ваххаба, вышедшие из местности Неджд, подобно хавариджам, захватили две святыни (мечеть Харам и мечеть Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Вместе с этим, они, называли себя последователями ханбалитского мазхаба, прикрываясь взглядами Ахмада ибн Ханбаля. Так, они считают истинными мусульманами сторонников их вероубеждения, называя остальных мушриками (из книги «Рад аль-Мухтар»).

Известный толкователь Корана, факих, хадисовед Хавиз ибн Хажар аль-Хайтами:

В последнее время среди нас появились мусульмане, последователи Ибн Таймии, сбившиеся с веры, в чьих словах нет истины. Они опираются на книгу «аль-Уасатыя». В этой книге собраны сведения, направленные против воззрений ученых «Ахли сунна уаль джамаат», опирающихся на Коран и сунну. Таким образом они посеяли разногласия между мусульманами. Нам следует объединившись, написать труды, опровергающие с религиозной точки зрения неверное содержание данной книги. До этого известный ученый Таки ад-Дин Абу Хасан ас-Сабки в книге «Бишифа сикам фи зиярат хайрул анам» написал опровержение в ответ на неверную позицию Ибн Таймии относительно поклонения могиле Пророка (с.а.с). Поэтому мы, издавая такие труды, должны предотвратить распространение идеологии Ибн Таймии, выросшую в угрозу обществу.

Аллах сбил с истинного пути Ибн Таймию, сделал его глаза слепыми, а уста немыми. Такого мнения о нем придерживались ученые ислама, которые разоблачили его ложь. Кто подвергает сомнению данные слова, пусть узнает, что говорили об Ибн-Таймии особо уважаемые и правдивые ученые, такие как Абу Хасан ас-Сабки и его отец Имам Из ибн Жамаа и такие ученые, как Ханафи, Малик, Шафии.

Всем известно, что позиция Мухаммеда ибн Абдуль Ваххаба заключалась в приверженности единобожию и воздержании от всех проявлений многобожия. Однако, это лишь внешнее проявление. Если углубиться в суть его воззрений, мы увидим низменные причины создания данной группы, заключающиеся в угнетении мусульман, сеянии смуты среди них и последующей травлей мусульман друг с другом. Основная цель его позиции (приверженность единобожию) заключается в привлечении слабых мусульман в свои ряды. Так как они, устремляя взор мусульман к единобожию, преследуют цель - пополнение числа своих последователей. Поэтому справедливо считать, что основа их вероучения является петлей для их последователей (из книги «Татхир ал-фуад мин данас ал-итихад»). (تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد).

Таким образом, следует сказать, что после подобных заключений известных всему миру исламских ученых является безосновательным выгораживание идеологии салафизма отдельными лицами. Потому что для того, чтобы любой мусульманин придерживался какого-либо религиозного направления, должен быть знаком с основными источниками его возникновения. Так как человек, только поверхностно знающий исповедуюмую им религию и не знающий ее основной сути, подобен слепцу, использующему трость для передвижения.

Кроме того ислам не допускает чрезмерности и каких-либо разногласий ни при каких обстоятельствах. Точку в этом вопросе установил сам Пророк (с.а.с.) еще при своей жизни, призывая своих сахабов к простоте и скромности, проявлению терпения и добродетели по отношению к другим людям.

Вышеназванные ученые обозначили стремление современных самостоятельных проповедников религии, вытеснивших жизненно важные принципы Пророка (с.а.с). В частности, Рамазан аль-Бутти не раз обозначал в своих трудах, что они, будучи мусульманами, утратили качества праведных мусульман. Поэтому мы сегодня должны сохранить жизненные принципы Пророка (с.а.с), не вводя новшеств в религии, не создавая обособленную группу, различая праведный путь сахабов от деструктивного.

Источник: http://kazislam.kz/ru