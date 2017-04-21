Религия для кого-то стала опиумом

С обретением суверенитета казахстанцы получили свободу вероисповедания, но культуры религиозной у населения уже не было. Она была выкорчевана в советский период в угоду идеологии. Преемственность была оборвана, поскольку несколько поколений бывшей Страны Советов росли атеистами.

С обретением суверенитета казахстанцы получили свободу вероисповедания, но культуры религиозной у населения уже не было. Она была выкорчевана в советский период в угоду идеологии. Преемственность была оборвана, поскольку несколько поколений бывшей Страны Советов росли атеистами.

Этой ситуацией воспользовались те, кто стремился внести разлад в наше общество, призывая отказаться от вековых традиций и обрядов, которые, несмотря на запреты, все-таки передавались нам с молоком матери. Традиционный для Казахстана мазхаб абу Ханифа настолько переплелся с нашими традициями и обычаями, что сегодня сложно отделить обычную жизнь казахов от религии ислама.

Представитель ДУМК по Атырауской области, главный имам областной мечети «Имангали» Батыржан Мансуров, считает, что мечеть – дом Аллаха и ее могут посещать все верующие. Имамы не имеют права кого-то впускать, кого-то не впускать в мечеть. Единственное требование – соблюдение порядка в мечети и непротиводействие работе имама.

В пятничном намазе участвуют все верующие, как традиционного мазхаба, так и иных религиозных течений. Деятельность радикального религиозного течения «Таблиги жамагат» в Республике Казахстан запрещена, но есть немало и других течений, которые противопоставляют себя действующей власти и продолжают заманивать, в особенности молодых, в свои ряды. Около 50 молодых семей с детьми уехали на постоянное место жительства в Бельгию, порвав все родственные связи с родителями. В какое религиозное течение они были вовлечены? Сколько на территории области действуют течений, и чем они отличаются друг от друга?

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

По мнению теологов центра оказания помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат», единства среди них сегодня нет. С одной стороны, все верующие посещают мечеть (кроме хаддадидов, на их особенностях остановимся далее), считающуюся домом Всевышнего, но придерживаются разных религиозных взглядов и порой проявляют нетерпимость друг к другу. Печально, что в их рядах преобладают казахи. Если бы их деды могли знать, что их внуки будут категоричными к своим соплеменникам только из-за религиозных убеждений. В связи с этим, неудивительно, что в последние годы сами имамы рекомендуют родителям приводить детей, поскольку они могут попасть в круг приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Более того, родители и сами должны повышать свою религиозную грамотность. Итак, остановимся подробно на особенностях четырех радикальных религиозных течений, действующих на территории области.

МАДХАЛИТЫ

О ваххабитах и салафитах знают сегодня многие. Они, в свою очередь, имеют корни от харижитов, радикального течения, сформировавшегося в первые годы становления ислама в политических целях и отличавшегося особой жестокостью.

Харижиты во все времена противопоставляли себя действующей власти. Отделившиеся от них салафиты подразделяются на 4 нетрадиционных религиозных течения, на которых подробно остановимся. Итак, мадхалиты придерживаются политических и религиозных взглядов своего лидера Раби ибн Хади аль-Мадхали, родившегося в 1932 году. Основные идеологи – ибн Таймия, ибн Кайим, Мухаммед ибн Абдулуаххаб и другие. Особенности течения в том, что мадхалиты в мечетях проявляют неповиновение имамам, не признают традиционный мазхаб абу Ханифа и вековые казахские традиции и обряды. Считают религиозной обязанностью отращивание бороды и укорачивание брюк. Против проявления уважения к родителям, в том числе проявление почтения невестки свекрови и свекру через поклон, считая это ширком.

СУРУРИТЫ

Поддерживают политические и религиозные взгляды сирийца Мухаммеда Сурур, родившегося в 1954 году. Основные идеологи ибн Таймия, ибн Кайим, Мухаммед ибн Абдулуаххаб, Абдулазиз ибн Баз, Насруддин аль-Альбани и другие. Отличаются скрытостью, к примеру, не разглашают, что поддерживают джихад. Не говорят открыто о том, что считают нечитающих намаз кафирами. Отращивание бороды и укорачивание брюк принимают за религиозную обязанность. Поклон невестки также считают за ширк. Их объединяет с мадхалитами позиция по отношению к известным религиозным богословам Имаму аль-Ашгари и Имаму аль-Матруди, которых считают заблудившимися философами.

ТАКФИРИТЫ

Их идеологи: ибн Таймия, ибн Кайим, Мухаммед ибн Абдулуаххаб, Насруддин аль-Альбани и другие. Особенность деятельности организации основывается на понятии «такфир». Всех, кто совершил большой грех, считают кафирами. На всех руководителей во власти, если не признают Коран, навешивают ярлык кафиров. Если в основном законе страны не упоминается Коран, то она не признается ими, следовательно, можно не подчиняться действующей власти. Религиозных деятелей этих стран также причисляют к кафирам, поскольку они признают власть. Всех, кто не вступил в данную организацию и не признал ее, также считают кафирами.

Самое опасное в данном течении – тот факт, что тех, кто решился выйти из ее рядов, причисляют к «муртадам», за попрание веры дается разрешение на их уничтожение. Всех, кто только ознакомился с позицией течения, но не вступил в ее ряды, также причисляют к кафирам. Укорачивание брюк и отращивание бороды считается религиозной обязанностью. Против казахского обряда поклона невестки.

ХАДДАДИЯ

Приверженцы поддерживают политические и религиозные взгляды Махмуда аль-Хаддади 1938 года рождения. Идеологи: ибн Таймия, Ибнул-Кайим, Мухаммед ибн Абдулуаххаб, йеменец Яхия аль-Хажури и другие. Особенности: скрытно поддерживают джихад в Сирии. Считают заблудшим религиозного ученого Насруддина аль-Альбани, которого поддерживает большинство салафитов. Не признают традиционный в Казахстане мазхаб абу Ханифа. Укорачивание брюк и отращивание бороды считается религиозной обязанностью. Против казахского обряда поклона невестки. Кстати, 50 молодых семей, уехавших в Бельгию, были из этого течения. И кстати, эти верующие категорически не посещают мечеть, проводят проповеди в домах либо других помещениях.

Как видно из этой классификации, в целом салафизм – это не мазхаб, а политические течения.

Источник: http://kazislam.kz/ru