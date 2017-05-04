"Страховки" от радикальных течений нет ни у кого

Одной из острых и не теряющих своей актуальности проблем современного общества является терроризм. В мире насчитываются сотни деструктивных течений, подвергнуться влиянию которых может каждый. Насколько велики масштабы проблемы, почему от радикальных сообществ никто не застрахован, как понять, что ваш близкий человек оказался в их сетях, и, главное, как помочь ему выбраться и вернуться к полноценной жизни - об этом в интервью рассказала директор ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий» Юлия Денисенко.

Одной из острых и не теряющих своей актуальности проблем современного общества является терроризм. В мире насчитываются сотни деструктивных течений, подвергнуться влиянию которых может каждый. Насколько велики масштабы проблемы, почему от радикальных сообществ никто не застрахован, как понять, что ваш близкий человек оказался в их сетях, и, главное, как помочь ему выбраться и вернуться к полноценной жизни - об этом в интервью рассказала директор ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий» Юлия Денисенко.

- Юлия Олеговна, насколько сегодня казахстанцы подвержены радикальным течениям? - Если речь идет о психологическом манипулировании при вербовке, нет никакой разницы в Казахстане вы живете или, скажем, в Сомали. Потому что приемы по вовлечению, формированию «новой» личности и удержанию в группе псевдорелигии самых разных мастей на всей территории земного шара используют идентичные. Современные исследования этой проблемы направлены в основном на социальные индикаторы: образование, возраст, статус, уровень заработка, семейное положение. Но беда в том, что сами радикалы таких акцентов не расставляют. В своей работе я сталкивалась и с очень обеспеченными людьми, имеющими хорошее образование, и видела замечательные семьи, которые становились ярыми сторонниками радикальных идеалов. То есть бессрочной «страховки» от попадания в радикальную группу нет ни у кого. Люди всей планеты в равной степени уязвимы, потому что наша психика одинакова.

- Каким образом они действуют на психику людей?

- Вербовка будет состоятельна при соблюдении двух условий: во-первых, предложение должно соответствовать спросу. Например, предлагается пойти в бесплатный спортзал, изучить новый язык или даже найти свою половинку. Во-вторых, уровень внутреннего стресса человека должен превышать норму. От второго никто не застрахован. У всех случаются трагедии, срывы, проблемы, связанные с переменой места жительства или работы, даже возрастные изменения могут спровоцировать серьезный стресс.

- По каким причинам люди вступают в те или иные секты?

- В каждой истории причина своя. Но надо помнить, что люди не присоединяются к культам сами - их вербуют. Шансов выстоять у обычного человека ничтожно мало. Как правило, он не знает ни о психологической обработке, ни о том, как действуют различные культы. Не знает, какие нужно задавать вопросы и какое поведение должно заставить его насторожиться. Мы склонны доверять мнению друзей и компетентных «экспертов». Тонкая грань отделяет просвещение от втягивания, а пропаганду от информации. Когда нас убеждают, само по себе это ни плохо, ни хорошо - все зависит от цели. Ведь сила убеждения позволяет просвещать или манипулировать. Добавьте сюда низкий уровень критического сознания, пробелы в воспитании, которое на всех уровнях стремится навязать зависимость и многие другие отягчающие факторы - получим совсем не радужную картину. Все мы, независимо от уровня культуры, духовного развития и жизненных принципов - нравится нам это или нет, - уязвимы и незащищены, все мы можем стать жертвами психологического программирования.

- Какую роль в вербовке играет интернет?

- Представители радикальных групп используют интернет-сети как платформы для вербовки неофитов. Это обученные люди, которые мгновенно «вычисляют» своего клиента. Если опытный психолог в течение 5 секунд визуального контакта может «прочитать» человека, то тут достаточно посмотреть профиль, задать пару вопросов, и вы, как на ладони. Все ваши интересы, друзья, перепосты - это картинки, которые расскажут о Вашей личности все. А раз так, вербовщик быстро подберет нужный ключик. Затем по стандартной схеме - ссылки на промо видео, где весь мир погряз в грехе, страдают дети, процветает коррупция и так далее. После пригласят на онлайн курсы, где подробно расскажут, как надо жить и что делать, чтобы изменить мир к лучшему. Тут уже включаются чисто психологические схемы манипуляций сознанием. В настоящий момент эксперты сходятся во мнении, что в современных реалиях практически все неофиты завязывают знакомство с радикальными группами в интернете.

- Как понять, что ваш близкий человек или ребенок попал в радикальную группу и как по-вашему избавиться от этого?

- По своей работе приходилось часто общаться с матерями террористов. Знаете, они не могли вспомнить, когда в последний раз обнимали своих детей и говорили им, что любят. Проблема намного глубже. Иногда она начинается с самого рождения ребенка. Например, в детстве родители не давали малышу выражать себя, то есть выбор, что одеть, с кем дружить, куда идти, чем заниматься, что говорить так далее, делали сами. В итоге мы воспитываем зависимую от чужих решений личность. Не вырастит из такого лидер. Наоборот, во взрослой жизни, он станет искать новых «поводырей». И часто ими оказываются представители опасных групп. Но это только одна сторона. Как я уже говорила выше, в группе риска - все. Но если вы заметили в близком изменения, то не стоит ждать. Бейте тревогу как можно быстрее. Не стоит утешать себя мыслями типа «не курит и не пьет зато» или «все наладится само собой». Не наладится! К тревожным звонкам можно отнести: изменения во внешнем виде, в диете, сне, смена круга общения, попытки пропаганды своих идей, резкая критика других религий, необоснованное обвинение в неверии и заблуждении других, появление идей о создании теократического государства, небрежное отношение к работе или учебе, появление в лексиконе новых слов.

- Какие меры нужно предпринимать, чтобы реабилитировать человека, попавшего в сети вербовщика?

- Реабилитация вообще невозможна без участия семьи. Чтобы человек вышел из замкнутой системы культа, сначала нужно создать фундамент, куда его привести потом. Лучший фундамент - это семья. К сожалению, в большинстве случаев родные делают много ошибок и теряют доверие близкого. Задача консультанта - решить эти проблемы, наладить утерянную связь. Чтобы избежать типичных ошибок я постараюсь очень кратко описать, как должны вести себя родственники в такой ситуации. Прежде всего, сохранять спокойствие. Не пытайтесь разубеждать вашего близкого. Попытки объяснить ему абсурдность вероучения приводит только к новым скандалам. С другой стороны, ни в коем случае нельзя притворяться, что вы изменили свое мнение и вам нравится то, что происходит. Относитесь к нему с терпением и сочувствием, понимая, что у человека временное расстройство личности, но, ни в коем случае не давайте ему денег. Это то же самое, что давать деньги наркоману на наркотики: любые деньги, данные вами, все равно будут немедленно переданы в организацию. Вспоминайте радостные эпизоды вашей жизни, когда вы ощущали себя единой семьей, когда вы вместе куда-то ездили, те дела, которыми вы занимались вместе, те планы и мечты, которыми вы делились друг с другом. Конечно, вы не должны это делать искусственно. Действуйте скорее интуитивно, будучи движимы любовью и состраданием. И всякий раз в случае удачи вы будете видеть, как подлинная, узнаваемая личность вашего близкого проступает сквозь незнакомого вам чужого «зомбированного» робота, в которого он превратился.

- Есть ли конкретные случаи из практики, когда удалось "вытащить" человека из деструктивных организаций?

- Если говорить о конкретных случаях. Их очень много. И каждый ты переживаешь вместе с семьей. В настоящий момент в Алматы заведено дело о мошенничестве против саентологов. Организация удерживала у себя больше года подростка, а родителей, требовавших вернуть дочь, назвали сумасшедшими. Сейчас Регина дома. Все закончилось благополучно. Был у меня в практике случай, который я вспоминаю до сих пор. Родственники привели женщину, которая собралась уйти из дома в оккультную группу вместе с грудным ребенком. Действовать надо было быстро. Через пару часов она должна была уже сеть на поезд. Тогда победило здравомыслие, и женщина осталась с родными. Через два года она приехала ко мне в офис, чтобы сказать спасибо. Ради таких моментов стоит работать. Ведь каждая жизнь - бесценна. Многие выходят из таких групп самостоятельно, но они тоже нуждаются в реабилитации и поддержке со стороны близких.

- Уже несколько лет действует общественная приемная и Горячая линии 114 по вопросам религии, насколько этот метод эффективен?

- На сегодня религиозная ситуация в Казахстан очень пестрая. Однако избежать таких проблем легче, если вовремя получить консультацию у специалиста. В 2013 была открыла Горячая линия 114 по вопросам религии. Главная задача - дать информацию, которую в деструктивных и экстремистских группах скрывают за семью замками, а также программа реабилитации. За это время поступило более 1500 звонков. Мы должны понять, что скрытие факта нарушения закона, не поможет в дальнейшем, т.к. тем самым оказывается посильная помощь незаконной деятельности. Напротив, огласка приведет к предотвращению подобных примеров и разбитых семей в будущем. А проявить такую гражданскую позицию можно как раз посредством «Горячей линии 114». Каждый может выбрать себе удобный способ связи: с городского телефона по номеру «114» - для всех казахстанцев звонок бесплатный. Есть также WhatsАрр - 8 (777)-00-00-114, буквально на днях мы запустим сайт www.114.kz . Все это конфиденциально и бесплатно.

Источник: http://kazislam.kz/ru