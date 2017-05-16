Панарабизм недждитского течения и его соотношение с местным национальным кодом

Сегодня среди отдельных блогеров набирает популярность хэштег ♯арапболма. С другой стороны есть защитники этого хэштега, которые считают, что подражание арабам и есть истинная религия. Путаница в понятиях, что имеет основу в первоисточниках ислама, а что является культурой арабов породила множество проблем в нашем обществе вплоть до покроя и цвета одежды. В этой связи необходимо указать на некоторые убеждения прикрытые религиозными текстами, которые лишают нашу молодежь местной идентичности, придают им чувство второсортности и толкают к выезду зарубеж.

Прежде всего, следует отметить, что ислам религия наднациональная и не возвышает человека по цвету его кожи, родословной или национальности. Лишь вера и благочестие возвышают человека. А это ведомо только Всевышнему Творцу. Ат-Тирмизи передает со слов Ибн Омара, что Пророк Мухамад (мир ему!) в день взятия Мекки выступил с проповедью: «О люди! Воистину Аллах избавил вас от гордыни джахилии и ее кичливости возвеличивания своих отцов. Люди делятся на две категории. 1.Хороший, богобоязненный и благородный перед Аллахом человек, 2.Грешник, несчастный и легкомысленный по отношению к Аллаху человек. Все люди сыны Адама. А Адам сотворен Аллахом из глины. Сказал Аллах: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный» (Коран-49:13). Также передал имам Ахмад со слов Абу Надры, что Посланник Аллаха (мир ему!) выступая с проповедью сказал: «О, люди! Воистину ваш Господь един и ваш отец один! Не имеет никакого превосходства араб над не арабом, также как и не араб не имеет превосходства над арабом. Нет преимущества для красного над черным и черного над красным, кроме как в богобоязненности! Донесли я?» Эти доводы не иносказательны и ясно подтверждают, что в исламе нет места шовинизму и нацизму, а превосходство перед Аллахом – только в благочестии. Однако анализируя труды салафитских шейхов мы обнаруживаем обратное. Например, сайт салафитского шейха Салиха аль-Мунджида https://islamqa.info пишет: «Общепринято в пророческой сунне, что арабы возвышены над другими родами. Так как Всевышний Аллах избрал пророка Мухаммада (мир ему!) из арабов, сделал Коран, который является вечным посланием арабским и люди сунны и согласия единогласны в превосходстве арабов над другими нациями и народами»[i]. Эти слова точь в точь часто произносились теми, кто когда-то призывал арабов-мусульман воевать против легитимного халифа и турков–мусульман с вышеуказанными формулировками. С тех пор арабоцентризм или панарабизм является неотъемлемой идеологемой ваххаби-салафизма. Мусульмане других народов де-факто признаются второсортными и последователями арабов – «эксклюзивных носителей исламского призыва и единобожия». Вот что пишет один из основателей салафизма - шейх Ибн Таймия: «Подводя итог можно сказать, что убеждение ахль ас-сунна уаль-джамаа заключается в том, что род арабов лучше родов не арабов (аджам) – древнееврейского, ассирийского, ромейского, персидского и других». Также Ибн Таймия пишет: «Превосходство арабов, курайшитов и хашимитов не связано с тем, что Пророк (мир ему!) был из них, хотя это тоже преимущество, воистину их превосходство в них самих. Что касается доводов разума указывающих на превосходство арабов, то установлено практическими и освидетельствованными широко известными вестями (тауатур), что арабы – самые лучшие среди людей в щедрости, благородстве, мужестве, благонравие, красноречии… Мы не говорим, как говорят сторонники (других) народов (шу`убия) и ничтожные из числа мауали (мусульман-не арабов), которые не любят арабов и не признают достоинство арабов так, как их утверждения являются нововведением и раздором. Часть людей утверждает, что нет превосходства рода арабов над неарабами – их называют шу`убия (сторонник народов) за их помощь другим народам. Народы в свою очередь противостоят племенам. Народы (шу`уб) относятся к не арабам (аджам), а племена (кабаиль) к арабам. Есть и такие, кто возвышает некоторые роды не арабов над арабами. Такие слова преимущественно исходят от лицемерия (нифак) либо в убеждениях, либо в делах источником которых является страсть души вместе с сомнениями повлекшим это»[ii]. Данные изречения открыто демонстрируют, что панарабизм является настолько важным, что отрицание превосходства арабов над не арабами приравнивается к лицемерию, нововведениям, расколу и сомнениям. Далее, Ибн Таймия в качестве подтверждения своих утверждений приводить множество слабых и выдуманных хадисов. Таких как: «Любить арабов вера, а ругать их лицемерие» (передал аль-Хаким[iii], хадис слабый по свидетельству аз-Захаби, аль-Албани и др.), «Воистину Аллах создал людей и выбрал для меня лучший из его видов, затем выбрал для меня лучшее из племен, затем избрал для меня лучший из домов, следовательно, я лучший из них как человек и из лучшего дома»[iv] (в цепочке этого хадиса есть слабый передатчик - Аббас ибн Абдулмутталиб) и т.д. Все эти хадисы, возвеличивающие арабов известный салафитский муфтий Ибн Баз охарактеризовал следующим образом: «Эти тексты из того, что мы знаем, все они слабые, не выдерживают критику, некоторые из них ложные, некоторые никак не являются достоверными, а в некоторых есть слабость»[v]. Тем не менее, арабоцентризм утверждается не менее авторитетными современными салафитскими проповедниками следующими за Ибн Таймией. Шейх аль-Албани пишет: «Это не противоречит тому, что род арабов лучше других родов человечества. Это то, во что я верю, я убежден в этом и признаю в качестве религии Аллаха, не смотря на то, что я албанец. Воистину я мусульманин хвала Аллаху!»[vi]. Другой ярый салафитский проповедник М. Джамиль Зину пишет: «Именно арабы были носителями миссии ислама. Претворив в жизнь ислам, они станут лучшими на земле»[vii]. Это лишь те незначительные доказательства панарабизма, которые без особого труда можно обнаружить в трудах салафитских основоположников и проповедников. Конечно, есть и другая крайность, которая также не приемлема. Она заключается в порицании арабов, как нации. Сторонники этого подхода также приводят хадисы. Такие как: «Первыми среди людей погибнут арабы» (передал Ахмад) и т.п. Одним из тех, кто описывал арабов примитивными и дикарями был Ибн Хальдун в своей Мукаддиме[viii]. Обе вышеупомянутые крайности не имеют отношения к исламу. Ислам, как было сказано, является религией наднациональной, отрицающей превосходство одной племенной, национальной группы над другой. Что касается вахабитов-салафитов, то их арабоцентризм был заложен основоположниками течения. Далее он использовался для политических целей племенной знати Аравийского полуострова в борьбе против турков-османов. К сожалению, помимо фундаментальных трудов салафитских проповедников пропагандирующих панарабизм, в настоящее время еще более категорично идеи арабоцентризма защищают т.н. талибуль-ильмы (студенты, обучающиеся в салафитских центрах) из числа аджамов (не арабов). Они с особой ревностью утверждают, что знамя ислама могут нести только арабы, а всем остальным мусульманским народам предоставляется «честь» следовать за арабами. Но история свидетельствует о том, что другие народы, в том, числе и тюрки, несли знамя и призыв ислама не меньше арабов, а может и больше. Караханиды (840-1212), Тулуниды (868-905) Газневиты (961-1187), Сельчуки (1040-1157), государство Хорезмшахов (1097-1231), Золотая орда (1227-1502), Мамлюки (1250-1517), Османская империя (1299-1922), Тимуриды (1369-1507), империя Великих Моголов (1521-1857), большое количество ханств и другие тюркские династии, добровольно принявшие ислам, правили большей частью мусульманского мира на протяжении более тысячелетия. Имея такую славную мусульманскую историю, тюрки, которые долгое время были в авангарде защитников ислама, не могут воспринимать себя второсортными мусульманами. Салафиты же пропагандирующие арабоцентризм, безусловно, будут навязывать свое понимание национализма. Ибо так написано в их книгах, это утверждают их проповедники и шейхи. И, этот арабоцентризм не совместим с нашей кочевно-тюкрской ментальностью. Поэтому навязывание арабизмов, вплоть до стиля одежды, особенностей речи и поведения так негативно воспринимаются в нашем обществе! Скрытые от обывателей идеи арабоцентризма противостоят нашему национальному коду. Проводникам салафизма следует помнить слова Пророка Мухаммада (мир ему!): «Оставьте тюрков в покое пока они вас оставили в покое!» (аль-Бухари и Муслим). Аскар Сабдин - директор Центра прикладных исследований религии «Мысль», г.Алматы 16.05.2017 г.

[i] https://islamqa.info/ar/115934

[ii] Ибн Таймия Т. Иктидаус-сырат аль-мустакым-148-162, Минхадж ас-сунна ан-набауийя-4/364, а также Маджму аль-фатауа-19/29-30

[iii] Хадис передал Аль-Хаким в аль-Мустадрак-4/97

[iv] Хадис передали Ахмад-17063, ат-Тирмизи- 3607

[v] http://www.binbaz.org.sa/noor/11122 [vi] Аль-Албани Н. Сильсиля аль-ахадис ад-даифа уаль-маудуа-1/16

[vii] Мухаммад Джамил Зину «Исламская акида», с. 130

[viii] Ибн Хальдун, аль-Мукаддима, главы 25-35, изд. Дар аль-Калям, Бейрут, 1986г. шестое издание. Например, 25 глава «О том, что арабы не осиливают ничего, кроме примитивного, так как в их природе есть дикость», 26 глава «О том, что территорию, которой завладели арабы, непременно ждет разруха», главы о том, что «арабы самые далекие от политики правления, самые далекие от ремесел» и о том, что «подавляющее большинство носителей знаний в исламе – это не арабы» и т.п.

Источник: http://kazislam.kz/ru