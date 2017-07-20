Сила убеждения

Специалисты утверждают, что сила убеждения отдельных проповедников деструктивных течений настолько велика, что взрослому достаточно получасового общения с ними, чтобы пройти первый этап вербовки. Для ребенка это время составляет 10 минут. Как разрушить это влияние и главное - разубедить подвергшихся ему? Сегодня распространение экстремистской идеологии среди населения, в особенности среди молодежи, является одной из важнейших проблем общества. Многие молодые люди, принимая радикальную религиозную идеологию, полностью отрицают действующий государственный строй, принципы светского государства. Всем известно, что наша страна своей Конституцией закрепила за собой светские и демократические принципы построения государственных институтов управления. Что такое светское государство?

В первую очередь светскость это отделение государства от религии и религиозных объединений, равенство граждан независимо от их религиозных взглядов, недопущение пропаганды любых вероучений в организациях образования, за исключением духовных, регулирование социальных отношений в обществе законами страны, а не религиозными догмами. Между восприятием основ вероучения ислама, которые должен исполнять правоверный мусульманин, особое значение имеет интерпретация аятов священного Корана. Например, понятие «джихад» представителями радикальных религиозных течений трактуется как вооруженная борьба против неверных. На самом деле понятие «джихад» в переводе с арабского языка означает «усердие человека для достижения исконных целей религии ислам». Истинный джихад - это исправление собственных недостатков, духовное очищение, искоренение в себе зависти, алчности, лени, гордыни и других недостатков. По мнению руководителя управления по делам религий Нурлана Бикенова, сегодня основная работа уполномоченного органа направлена на повышение религиозной грамотности населения и реабилитацию приверженцев деструктивных религиозных течений. Для проведения качественной работы в данном направлении нужны квалифицированные специалисты-теологи, что является одной из главных проблем. Для повышения своей квалификации специалисты управления направляются в служебные командировки в другие регионы страны. Кроме этого, постоянно проводятся обучающие семинары для региональных теологов с привлечением специалистов республиканского уровня. Недавно такой семинар был организован на базе учебно-реабилитационного центра при Карагандинской городской мечети №1 для специалистов отделов внутренней политики и КГУ «Центр анализа и изучения проблем межконфессиональных отношений». В работе семинара приняли участие члены республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам религии (РИРГ): директор центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Гульназ Раздыкова, Индира Беркимбаева - руководитель центра исследований проблем религий Восточно-Казахстанской области и теолог центра исследований проблем религии Южно-Казахстанской области Файзулла Тайтелиев. Большое внимание лекторы уделили разъяснению недавно утвержденной Концепции государственной политики в сфере религий на 2017-2020 годы. Выступающие чередовали теоретический материал с практическими занятиями. В частности, для рассмотрения был взят реальный материал из интернета. Гульназ Раздыкова записала проповеди религиозных экстремистов на русском языке в одной из известных соцсетей. По ее словам, экстремисты призывают в своих обращениях отказываться от медицинских, социальных услуг, получения светского образования. -Конечно, в Казахстане ведется работа по блокировке подобных страниц, - говорит Гульназ Раздыкова. - Но за огромным интернет-пространством уследить невозможно. Ведь требуется всего несколько минут, чтобы создать новую страницу. Основные занятия с участниками семинара проводил теолог из ЮКО Файзулла Тайтелиев, который обучил их формам и методам работы с приверженцами деструктивных религиозных течений. По мнению теолога, при проведении беседы с приверженцами деструктивных религиозных течений необходимо им донести, что они являются гражданами нашей страны, имеющими свою исконную культуру и традиции. И вся политика государства направлена на становление и развитие личности. В этот же день Гульназ Раздыкова и Индира Беркимбаева встретились с членами совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана, сотрудниками организаций образования, спорта, а также работниками здравоохранения. Вечером теологи управления по делам религий разделили участников семинара на восемь групп для проведения адресной работы с приверженцами деструктивных религиозных течений. По мнению специалистов, не всегда представители нетрадиционных религиозных течений идут на контакт. И задача специалиста-теолога - найти подход к этим людям. Сегодня в области действуют несколько реабилитационных центров, например, в г.Караганде - «Нұрлы білім», центр "Виктория», в Жезказгане - «Ақниет», Сатпаеве - «Фуркан», где работают квалифицированные теологи. При проведении реабилитационной работы перед специалистами ставится задача общаться с людьми не только в религиозном формате, но и разъяснять основные направления государственной политики с акцентом на действующие социальные программы. К примеру, когда молодая женщина из числа приверженцев обратилась за помощью в центр «Виктория», только здесь она узнала, что ей, как матери-одиночке, положено специальное государственное пособие и по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства она может пройти бесплатное обучение и получить профессию. Сейчас специалисты центра помогают ей оформить пособие на ребенка, а также поспособствовали ее поступлению на курсы поваров. Во второй день семинара организовали обучающий курс для работников правоохранительных органов. Позже представители РИРГ встретились с общественностью Абайского района и осужденными в женской колонии поселка Коксу. В карагандинском центре «Виктория» Индира Беркимбаева провела семинар для женщин-теологов, где обучила их методам проведения информационно-разъяснительной работы и работы с женскими жамагатами. По словам представителей республиканской информационно-разъяснительной группы, в Казахстане имеет место феминизация экстремизма. Уже, к сожалению, состоялись судебные процессы, где обвиняемыми в религиозном экстремизме были женщины. За время трехдневного семинара прошли обучение 25 работников отделов внутренней политики и КГУ «Центр анализа и изучения проблем межконфессиональных отношений», информационной разъяснительной работой были охвачены 680 человек, реабилитационную работу провели с 29 жителями, из них 6 - женщины.

Источник: http://kazislam.kz/ru