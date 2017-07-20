Истоки возникновения мазхабов восходят к временам сахабов.

Во время прощального хаджа Пророк (мир ему) завещал своей умме: «Я оставляю вам то, придерживаясь которого вы никогда не собьетесь с истинного пути - Книгу Аллаха и сунну Его Посланника» (с.а.с.). Неиссякаемым источником и защитой Ислама является Книга Аллаха и сунна его Посланника. Обе эти книги – путеводители для мусульман. Они также выступают гарантом правильности пути. Но несмотря на все это, далеко не каждый мусульманин обладает правом и знанием выносить какие-либо решения основываясь на Коран и сунну. Мусульманская умма нуждается в ученых, которые анализируя и сопоставляя хадисы и аяты вынесут правильную фетву по тому или иному вопросу. Негоже мусульманину говорить, что он способен самостоятельно выполнить все постулаты Ислама лишь основываясь на Коран и сунну.

Не то что бы это неправильно, но вместе с тем, это – опасно. Коран – неиссякаемый источник знаний. Невозможно простому мусульманину вынести какое-то самостоятельное решение основываясь на Коран. Даже сахабы – свидетели ниспослания аятов не выносили самовольных фетв. Они сперва вникали в суть ниспосланного аята, услышанного из уст Пророка (с.а.с.) и узнавали причину этого откровения. Сколько на сегодняшний день «умников», которые купив книжку в магазине, направо и налево раздают фетвы, основываясь на написанное там?! Умные люди так не делают! Мазхабы примечательны тем, что они проливают свет на многие аспекты Корана и сунны. Истоки возникновения мазхабов восходят к временам сахабов. Во времена сподвижников Пророка (с.а.с.), мекканцы спрашивали фетвы по тому или иному вопросу только у Абдуллаха ибн Аббаса (р.а.). Вместе с ним в Мекке жили и другие сахабы, но никто из них не выступал против фетв, вынесенных Абдуллахом ибн Аббасом (р.а.). Жители Ирака следовали фетвам Абдуллаха бин Масуда (р.а.). Что касается мусульман местности Хиджаз, то они руководствовались решениями Абдуллаха бин Омара (р.а.). Никто из ученых того времени не считал это бидъатом. Поэтому, смело можно сказать, что следование мазхабу – не бидъат, а напротив – бидъатом является отрицание мазхаба. У истоков мазхаба стоял не один ученый, а целая плеяда. Во времена табиинов во всех уголках халифата начали открываться своеобразные научные центры и школы по изучению фикха. Основателями этих школ выступили ученые-муджтахиды, которые вместе со своими учениками вели углубленное изучение данной науки. Их целью было совершенствование шариата. Они создали теорию основ шариата. Поэтому, можно сказать, что мазхаб – это совместный продукт Корана и сунны. Из множества школ фикха особняком выделились четыре. Эти мазхабы, основанные на науке и набожности доказали свою прочность, будучи испытанной временем. Повторюсь, они основаны именно на науке и набожности, так как это два основных критерия, стоящие перед муджтахидом. Все четыре имама: Абу Ханифа Нуъман бин Сабит, имам Малик бин Анас, имам Мухаммед бин Идрис Шафиъи, имам Ахмад бин Ханбал были учеными с большой буквы и одновременно они славились своей набожностью. Пророк изрек (с.а.с.): «Самый лучший из времен (веков) – это мой век, затем – следующий за ним век сподвижников, затем – следующий за ним век их последователей (табиинов)…» (аль-Бухари). Имам Абу Ханифа (р.а.) является представителем века табиинов и обучался у сахабов Пророка (с.а.с.). А уровень табиинов, согласно вышесказанному хадису, намного выше других ученых. Радикально настроенные люди прекрасно осознают, что там, где следуют мазхабу – деятельность чуждых течений затрудняется. Поэтому, они делают частые выпадки против мазхабов. Мы же должны знать, что отдаление от мазхаба сродни отдалению от Корана и сунны.

Источник: http://kazislam.kz/ru