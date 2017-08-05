Эксперт: Приоритеты светского общества в современном мире

На сегодняшний день современное общество постоянно подвергается внешним и внутренним вызовам глобализирующегося мира. В этой связи, приоритеты светского общества в современном мире направлены, прежде всего, на укрепление и развитие продуктивных духовных и традиционных ценностей, реализация которых возможно только при непосредственном взаимодействии государства и общества. Глава государства Н.А. Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» особое место уделяет духовной составляющей общества, которая по его словам является приоритетом развития Казахстана до 2050 года.

Современному обществу, основанному на принципах светскости необходимо принять тот факт, что миростроительство не может существовать без высокой нравственности и духовности. Все лучшее, что есть в истории и культуре каждого народа, должно быть достоянием всего человечества. Это говорит о том, что сегодня в светском обществе не должно иметь место взаимная подозрительность, дискриминация по религиозным и любым другим основаниям. Так как светское общество – это своего рода сообщество, в котором прогресс измеряется не только количеством материальных преимуществ, но и высокой нравственностью и ответственностью общества. В своей уникальной по своей значимости статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» Лидер нации подчеркнул, что важную роль в развитии нации составляет духовная модернизация общества, которая являет собой платформу, соединяющую горизонты прошлого, настоящего и будущего.[1] Одним словом, сохранение своей культуры и национального кода, которые являются главными ценностями и будущностью нашей страны как светского государства. В число таких ценностей можно отнести национальное единство, мир и согласие в обществе, которые являются своего рода образцом и базовой опорой нашей страны на международной арене. Также неотъемлемую часть духовного потенциала нашего государства составляют общность истории, культуры и языка. И, разумеется, светскость и высокая духовность общества, без которых немыслимы прогресс и дальнейшее процветание нашего светского государства – Казахстана. По инициативе Президента Республики Казахстан в Астане успешно проведены уже пять Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Эта глобальная диалоговая площадка толерантности международного уровня, показала всему миру – мудрую и выверенную политику светского государства, продемонстрировав эффективность уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. На данный момент светскость общества в современном мире является залогом развития и преобразования каждого государства. Необходимо отметить, что в светском государстве должны быть четко обозначены все сферы деятельности, равные для всех. Отсутствие и не соблюдение данных принципов может привести любое светское государство к уязвимости для всякого рода конфликтов на межрелигиозной и межконфессиональной основе. Сегодня важнейшей задачей каждого государства является совершенствование высокой духовности современного общества посредством формирование соответствующего традициям и культурным нормам страны религиозного сознания у граждан, с имплементацией лучших моделей поведения, выработанных человечеством. В заключение хотела бы отметить, что необходимо системное взаимодействие государства и общества, СМИ, институтов образования, некоммерческих, а также религиозных организаций в целях укрепления и развития эффективных духовных ценностей в современном обществе. И, безусловно, нам необходимо понимать то, что наша страна традиционно и по Конституции считается светским государством. Наша основная цель – это построение и развитие светского государства, направленное на разъяснение народу его принципов, а в особенности духовных ценностей.

Источник: http://kazislam.kz/ru

[1] http://www.kazpravda.kz/news/prezident1/vzglyad-v-budushchee-modernizatsiya-obshchestvennogo-soznaniya/