Межрелигиозный диалог как основа противостояния экстремизму и терроризму

В последние десятилетия, человечество наблюдает угрозы, проявляемые в лице экстремизма и международного терроризма. Если на закате XX века эти явления были представлены радикальными группировками/организациями, которые совершали свои противоправные действия открыто за свои политические или экономические выгоды/убеждения, то в настоящее время они стали приобретать совсем иной характер и содержание.

Экстремизм и терроризм трансформировались в весьма масштабное и распространенное явление, которое затронуло тонкую, но сильную по своему существу, духовную сферу жизни человека – религию. Идеология и насильственные действия исходящие от экстремистских и террористических организаций приобрели иной характер чем это было некогда. Свои противоправные действия они весьма умело стали маскировать и аргументировать под видом «истинной» религиозной идеологией и обязательным ее повсеместным распространением на планете. Воздействуя на человека радикальные организации несут гибель, хаос, разруху и сеют конфликт и рознь среди людей. Своими действиями и идеологией они разобщают некогда мирно проживающее население, подводя их к тому, что между людьми разного вероисповедания нет не только общения, но и между ними возникает такая сильная ненависть и неприятие, которые способны привести к крайней мере – убийству. На сегодняшний день таким ярким примером могут послужить события развернувшиеся на Ближнем Востоке, где в террористических актах, незаконных захватах территории со стороны радикальных группировок страдает мирное население. Кроме того, подобные действия привели к тому, что практически стерто с лица земли историко-культурное наследие региона, варварски разрушены и разграблены места мировой культуры, практически уничтожены целые народности, только по той причине, что они придерживаются не той «религиозной» идеологии и у них иное мировоззрение. В этой связи возникает вопрос того, как и каким образом возможно прекратить распространение идеологии религиозного экстремизма и терроризма, которая вызывает конфликт и рознь в обществах. По данному вопросу, минимизации этих проявлений и достижения стабильности проводится множество мероприятий, при этом ни одна страна не остается в стороне, в том числе и Казахстан. Казахстан, являясь страной инициированной множества миротворческих идей, активно участвует во всех глобальных процессах, направленных на укрепление мира и согласия, прекращение конфликтов, воин и терактов. К примеру, одним из таких мероприятий служат проведенные в Астане переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, на которых приняли участие все заинтересованные стороны по прекращению военных действий в стране. Но наиболее стратегически важной инициативой является проведение на регулярной основе (один раз в три года) с 2003 года Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За этот период состоялось пять Астанинских межрелигиозных саммитов и за это время установились и укрепились связи между представителями различных религий и конфессий, что способствовало росту доверия и взаимного уважения между религиозными общинами. Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал весомым вкладом Казахстана в объединение духовного и нравственного потенциала мировых религий для решения международных конфликтов, противодействия экстремизму и международному терроризму. На его примере можно сделать вывод, что ответом на вызовы современности, предстающие в лице экстремистских и террористических организаций является межрелигиозный диалог, поскольку он несет в себе идею мирной жизни и сотрудничества людей разных не только религий, но и национальностей и культур. Вместе с тем, чтобы не возникало никаких ложных и обманчивых предположений, что такое межрелигиозный диалог, в чем он заключается и что он позволит дать необходимо четкое его понимание и донесение этого населению. Межрелигиозный диалог – это форма отношений между представителями различных вероисповеданий с целью достижения согласия, а также процесс обмена мировоззрением, культурными традициями. При этом главным правилом такого рода диалога является невмешательство в вероучительную сферу друг друга. Именно такое понимание позволит противостоять нынешним угрозам. Особенностью действенности межрелигиозного диалога против радикальной идеологии в том, что он позволяет схожим нравственным позициям мировых и традиционных религий сообща противостоять той безнравственности, аморальности и бесчеловечности, которой пронизана вся идеология экстремистских и террористических организаций. Совместное осуждение религиозными представителями экстремизма и терроризма, заявления о поддержке нравственных и духовных ценностей в обществе, семьи и жизни имеют намного больше эффекта, чем эти же самые идеи были бы высказаны каждым по отдельности. Действенный пример межрелигиозного диалога позволяет донести до людей, что мир многогранен и разнообразен и в этом вся его красота, в этом состоит вся его сущность, что при всем этом многообразии на одной территории возможно существование представителей разных религий и культур не зависимо от исторических, политических, социальных, экономических рамок. Он способен показать всю ошибочность идеологии радикальных организаций; на сколько они противоречивы сами себе, что за их якобы религиозными лозунгами об «объединение людей в одну общность» стоят далеко не эти мотивы, что их деятельность основана на политических и экономических выгодах, что их действия направлены не на развитие человечества, а на его усложнение, дестабилизацию общества и общественных отношений и своего рода деградацию человека. Из этого следует, что межрелигиозный диалог способствует продвижению и укреплению основных моральных ценностей заложенных в каждой из религии и преодолению насилия, религиозного фанатизма, дискриминации, экстремизма и терроризма. Кроме того, служит опорой мирного существования всеобщей человеческой цивилизации, а также является одной из причин социального развития и улучшения благосостояния всех людей.

Источник: http://kazislam.kz/ru